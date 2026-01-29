Gümüşören Barajı’nda doğanın sanatı: Göz bebeğini andıran buz desenleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri’nin Develi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gümüşören Barajı’nın Menengi mezrasına yakın kesimleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kısmen buz tuttu. Donan göl yüzeyinde oluşan farklı şekiller, görsel açıdan ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Drone'la kaydedilen görüntülerde, göl yüzeyinde halka formunda buz yapıları ve bu halkaların merkezinden çevreye doğru yayılan çatlaklar net şekilde görüldü. Beyaz ve açık mavi tonların hâkim olduğu buz tabakası, havadan bakıldığında insan gözünün iris ve göz bebeğini çağrıştıran desenler oluşturdu.

ANİ ISI DEĞİŞİMLERİ ETKİLİ

Uzmanlar, bu tür buz oluşumlarının genellikle donma sürecinde yaşanan ani sıcaklık değişimleri sonucu meydana geldiğini belirtiyor. Doğal süreçle ortaya çıkan bu yapılar, Gümüşören Barajı’nda adeta doğanın sanata dönüşen yüzünü gözler önüne serdi.