Hafta sonu kaçamağı için İstanbul’a yakın 10 rota

İstanbul’da yaşanan tempodan birkaç günlüğüne uzaklaşmak isteyenler için birbirinden cazip rotalar var.

Şehirden saatlerle değil, birkaç saat içinde ulaşılabilen bu noktalar, sakin koyları, tarihle bezeli yapıları, doğa yürüyüşleri ve yöresel lezzetleriyle öne çıkıyor.

İster hafta sonu ister tatil planı olarak düşünün, burada her keseye uygun alternatiflerle dolu bir liste bulacaksınız.

İSTANBUL'A YAKIN 10 ROTA

Cunda Adası (Ayvalık)

Taş sokaklar, tarihi Rum evleri, sahil restoranları, Ortunç Koyu gibi berrak koylarıyla öne çıkıyor.

Bisiklet turu ve Aşıklar Tepesi manzarasıyla tatilinizi muhteşem bir atmosfere dönüştürebilir.

Kaz Dağları (Balıkesir/Çanakkale sınırı)

Dünyanın en oksijenli bölgelerinden biri.

Yayla turları, şelaleler, Adatepe Köyü kahvaltısı ve doğa yürüyüşleri ideal bir durak.

Asos (Çanakkale Ayvacık)

Athena Tapınağı, antik liman, serin koyları, taş evlerde konaklama, yerel zeytinyağı ve mezeler…

Tarih ve doğayı birlikte yaşamak isteyenler için uygun.

Bozcaada (Çanakkale)

Kale turu, rüzgar değirmenleri, bağlarda yürüyüş ve berrak koylar adanın favorileri.

Tarihi taş evler ve bisiklet turları bir başka oluyor.

Ağva (Şile bölgesi)

Göksu ve Yeşilçay nehirleri arasında kano turları, Kilimli Koyu, doğa içi butik otelleri ve balık restoranlarıyla farklı bir deneyim sunuyor.

Hem sakin hem yemyeşil ortamıyla huzurlu bir adres.

Adalar (Prens Adaları – Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada)

Bisikletle gezilen sokaklar, tarihi konaklar, Aya Yorgi Kilisesi, Ruhban Okulu ve sahil yürüyüşleriyle şehirden kopmadan huzur.

Abant Gölü (Bolu)

Göl çevresi bisiklet ve yürüyüş parkurları, faytonla nostaljik tur, Doğa Müzesi ve piknik alanları görülmeye değer.

Göl manzarasıyla da adeta ruhunuzu dinlenir.

Avşa Adası (Marmara Denizi)

Eğlence, plajlar (Altınkum, Çınar Koyu), Rum evleri ve bisikletle ada turu burada en çok tercih edilenler arasında.

Hem hızlı erişim hem deniz, kum, güneş keyfi.

Erdek (Marmara Kıyısı)

Kurbağalı, Çuğra plajları ile deniz, Kapıdağ Yarımadası doğa yürüyüşleri ve bisiklet rotaları mevcut.

Tarih ve yeşilin iç içe geçtiği bir atmosfer.

Riva (Karadeniz kıyısı)

Riva Deresi’nde kano, Riva Kalesi gezisi, kamp alanları, rahat plajlar ve atmosferi ile öne çıkıyor.

Tam bir Karadeniz havası ve İstanbul’a yaklaşık 1 saat uzaklıkta.

PRATİK TAVSİYELER

Ulaşım: Özel araç veya feribot gerekebilir, Avşa, Cunda gibi rotalar için önceden bilet ayırtmak gerekir.

Konaklama: Butik oteller, pansiyonlar ve doğaya entegre tesislerde konaklamak tercih edilmeli.

Aktiviteler: Kano turları, bisiklet yolları, kısa yürüyüş rotaları ve yerel pazar alışverişlerini listenize ekleyin.

Yöresel tatlar: Ege zeytinyağı ürünleri, yayla kahvaltıları, deniz ürünleri ve taş fırın ürünlerini kaçırmayın.

Bu 10 rota, uzun tatil planı olmadan İstanbul’dan hızlıca uzaklaşıp doğayla, tarihle ve denizle sarmalanabileceğiniz adresler.

Her biri farklı karakterde, ama hepsi huzur ve keşfetme ruhunu tatmin eden duraklar.