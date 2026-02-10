Hakkari’de karların çözülmesiyle şelaleler yeniden hayat buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsimi boyunca etkili olan kar yağışının ardından Hakkari’de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Derecik ilçesinde Balkaya Dağları’nın sarp kayalıklarında yer alan ve kar ile yağmur sularıyla beslenen üç şelale, yeniden akmaya başladı.

METRELERCE YÜKSEKTEN SEYİRLİK MANZARA

Metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle doğaseverlere görsel bir şölen sundu. Şelalelerin oluşturduğu manzara, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SİS VE ŞELALELER, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İlçenin yüksek kesimlerinde oluşan sis tabakasıyla birlikte şelaleler, havadan drone'la görüntülendi. Ortaya çıkan kareler, baharın gelişiyle doğanın canlanışını gözler önüne serdi.