Muş Piramidi kış örtüsüyle kartpostallık görüntüler sundu

Muş’ta etkisini artıran kar yağışı, kentin simge noktalarından biri olan Mercimek Kale Höyüğü’nü beyaz örtüyle kapladı. Halk arasında “Muş Piramidi” olarak bilinen höyük, kış manzarasıyla hem doğa hem de tarih meraklılarının ilgisini çekti.

Murat Nehri kıyısında yer alan ve uzaktan bakıldığında piramidi andıran yapısıyla dikkat çeken Mercimek Kale Höyüğü, kar yağışının ardından ortaya çıkan görüntülerle adeta kartpostalları aratmadı. Beyaz örtüyle bütünleşen tarihi alan, fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler sundu.

DÖRT MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİK SUNUYOR

Efsaneleriyle de bilinen Mercimek Kale Höyüğü, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünürken, kış aylarında oluşan manzarasıyla görsel bir şölen yaşattı. Kentin önemli kültürel miraslarından biri olan höyük, karla kaplanan siluetiyle Muş’un doğal ve tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"VOLKANİK KÖKENLİ, JEOSİT ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, Mercimek Kale’nin Muş için önemli bir doğal oluşum olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

Mercimek Kale, sergen riyolitleri olarak adlandırılan volkanik bir yapıya sahiptir. Dom yani kubbe biçiminde oluşmuş bu yapı, magmanın yer kabuğunun zayıf noktalarından yüzeye sokulup soğumasıyla meydana gelmiştir. Jeosit özelliği taşımasının yanı sıra kültürel açıdan da Muş’un simge yapılarından biridir.

GEÇMİŞTE GÜVENLİK AMACIYLA KULLANILDI

Mercimek Kale’nin tarihsel önemine de değinen Dölek, 1750’li yıllara kadar höyük üzerinde bir kule ya da kalenin bulunduğunun bilindiğini ifade ederek, bu yapının bölgenin güvenliği açısından önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Dölek, Murat Nehri’ne hâkim konumuyla dikkat çeken yapının, doğal görünümü sayesinde turizm açısından da önemli bir çekim merkezi olduğunu vurguladı.

JEOROTALAR VE KÜLTÜR ROTALARI ÖNERİSİ

Dölek, günümüzde hâlâ kale ya da kuleye ait olduğu düşünülen kalıntı izlerine rastlanabildiğini belirterek, Muş genelindeki doğal ve kültürel varlıkların bilimsel yöntemlerle envanterinin çıkarılmasının önemine dikkat çekti: