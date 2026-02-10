Rize’de spor turizmi hamlesi: Taş ocağından yaylaya uzanan parkur dönüşümü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak spor turizminin yeni merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Senoz Vadisi’nde faaliyetini tamamlayan taş ocağının 2 kilometrelik enduro ve ATV pistine dönüştürülmesinin ardından, Kaçkar Dağları eteklerindeki Handüzü Yaylası da kış sporları için değerlendirilmeye başlandı.

HANDÜZÜ YAYLASI'NDA DÜNYA ÇAPINDA MÜCADELE

Güneysu ilçesinde, 1800 rakımda bulunan ve deniz manzarasıyla dikkat çeken Handüzü Yaylası, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Yaylada oluşturulan 650 metrelik doğal parkurda dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular, yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığında zorlu parkurda mücadele etti. Organizasyon, adrenalin dolu anların yanı sıra izleyenlere eşsiz manzaralar sundu.

KAÇKARLAR ULUSLARARASI VİTRİNE ÇIKTI

Gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde Kaçkar Dağları, uluslararası spor camiasında daha geniş kitlelere tanıtıldı. Sporcular ve izleyiciler, yarışların ardından yaylada oluşan bulut denizi manzarasını izleyerek bölgenin doğal güzelliklerini deneyimleme fırsatı buldu. Etkinliklerin, bölgenin kış sporları ve spor turizmi potansiyelini artırması bekleniyor.

VALİ BAYDAŞ: "KIŞ SPORLARI İÇİN GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, düzenlenen organizasyonların kentin geleceği adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Dünya şampiyonası, Kaçkar Dağları’nın turizmde farklı alternatiflerle kullanılabileceğini gösterdi. Aynı zamanda kış turizmi açısından neler yapabileceğimizi test etme imkânı bulduk. Taş ocağını spor alanına, yaylayı ise kış turizmine kazandırdık. Bu, Rize’nin kış sporları adına çok güçlü bir başlangıcıdır

FEDERASYONDAN BÖLGEYE VURGU: "KIŞIN DA KULLANILACAK BİR MERKEZ"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise terk edilmiş alanların sporla yeniden canlandırıldığını belirterek Senoz Vadisi ve Handüzü Yaylası’nın, bu organizasyonlarla geniş kitlelere tanıtıldığını söyledi: