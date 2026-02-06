Keyfalan Yaylası beyaza büründü: Kış manzarası havadan görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu genelinde kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde aralıklarla devam ediyor. Yağışın ardından Mesudiye ilçesindeki Keyfalan Yaylası, beyaz örtüyle kaplanarak kışın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Karla kaplanan yaylada oluşan doğal manzaralar, bölgeye gelen doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sessizliği ve geniş düzlükleriyle dikkat çeken yayla, kış mevsiminde farklı bir görsel şölen sunuyor.

SİSLE BİRLİKTE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Yaylanın karla buluştuğu anlar ve zaman zaman bölgede etkili olan sis tabakası, havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Ortaya çıkan manzaralar, yaylanın doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.