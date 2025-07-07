Hamurpet Gölleri, yazın sıcak yüzünü doğayla serinletiyor

Muş kent merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafede yer alan, volkanik kökenli Hamurpet Gölleri yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Kaynak ve kar sularıyla beslenen göller, serin havası, benzersiz doğal dokusu ve büyüleyici manzaralarıyla yaz sıcağından kaçanlara huzurlu bir kaçış sunuyor.

Araçla ulaşılabilen mavi ve yeşil tonlardaki göller, sahip oldukları zengin biyolojik çeşitlilik ve görsel güzelliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Genç Adımlar Derneği’nin öncülüğünde farklı meslek gruplarından oluşan 50 kişilik bir doğasever grup, 2 bin 200 metre rakımlı göl bölgesinde yaklaşık 5 kilometrelik doğa yürüyüşü yaparak doğayla baş başa bir gün geçirdi.

"HAMURPET GÖLLERİ, SESSİZLİĞİN VE DOĞALLIĞIN ADRESİ"

Muş Valisi Avni Çakır, Hamurpet Gölleri’nin sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda jeolojik ve ekolojik açıdan da büyük değer taşıdığını belirtti. Göllerin Doğu Anadolu’nun en önemli doğal varlıkları arasında yer aldığını ifade eden Çakır, şu değerlendirmelerde bulundu:

Hamurpet, Nemrut ve Süphan dağlarının etkisiyle oluşmuş volkanik bir göl havzası. Sadece kartpostallık görüntüler sunmakla kalmıyor; endemik bitki türleri, zengin yaban hayatı ve balık çeşitliliğiyle canlı bir ekosistemi barındırıyor. Burası doğayla buluşmak isteyenler için eşsiz bir ortam. Göllerin tanıtımını bu yüzden çok önemsiyoruz. Kamp kurmak, yürüyüş yapmak ya da sadece sessizliği dinlemek isteyen herkes için Hamurpet Gölleri biçilmiş kaftan.

Bölge halkının misafirperverliği ve kamu kurumlarının iş birliğiyle doğa turizmini geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Çakır, yürüyüş ve kamp rotaları oluşturma çalışmalarının sürdüğünü ve tüm doğaseverleri bölgeye beklediklerini söyledi.

"HER HAFTA FARKLI BİR KEŞİF"

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, Muş’un doğal güzelliklerini tanıtmak için gönüllülerle her hafta farklı bölgelerde etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi:

Bu hafta Hamurpet Gölleri’ndeyiz. Çadırlarımızı kurduk, doğa yürüyüşümüzü yaptık. Aynı zamanda gezi rotaları da oluşturuyoruz. Amacımız, Muş’un keşfedilmemiş güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak. Bu yürüyüşlere katılarak herkes Muş’un saklı cennetlerini yakından tanıyabilir.

"İLK KEŞFİMİZ, AMA SON OLMAYACAK"

Etkinliğe katılan doğaseverlerden Zeynep Zümra Yarçin ise doğayla iç içe geçirilen bir günün huzurunu şu sözlerle anlattı: