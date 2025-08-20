Hasankeyf: 12 bin yıllık tarihiyle turistlerin gözdesi

Batman’ın Dicle Nehri kıyısında yer alan Hasankeyf, yukarı Mezopotamya’dan Anadolu’ya geçiş yolunda bulunan ve 12 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçe. Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığın izlerini taşıyan Hasankeyf, yerli ve yabancı turistler için önemli bir durak.

İlçede Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızk Camisi ve minaresi, Zeynel Bey Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı gibi yapılar, mağaralar ve tarihi türbe ile zaviyeler bulunuyor. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü’nün tamamlanmasıyla birlikte Hasankeyf’te tekne turları da düzenleniyor. Bu turlar, ziyaretçilere hem tarihi keşfetme hem de gün batımında eşsiz manzarayı izleme fırsatı sunuyor.

TEKNE TURLARIYLA TARİHE YOLCULUK

Hasankeyf Kale Kooperatifinde görevli tekne kaptanı Şehmus Batıhan, düzenledikleri turlarla ilgili olarak şunları söyledi:

Tekne turlarımız Hasankeyf Müze Limanı’ndan başlıyor ve tarihi antik kent, eski Süryani yerleşim alanları, Hasankeyf Kalesi, vadi, koylar ve delikli mağaraya kadar uzanıyor. Tur süresi ortalama 1 saat. Ayrıca deniz bisikletleri ve su sporları gibi aktiviteler de sunuyoruz. Yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Turlar sırasında farklı medeniyetlere ait eserleri detaylı şekilde anlatıyoruz.

"BURALARA DOYAMIYORUM"

İstanbul’dan gelen Nagihan Bıçakçı, “Burası çok güzel bir antik kent. İnsanları da çok güler yüzlü. Bu benim dördüncü gelişim ve buralara doyamıyorum. Tekne turu harikaydı. Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.

"ÇOK MERAK ETMİŞTİM"

Ağrı Patnos’tan ailesiyle gelen Remzigül Taşdemir ise, “İyi ki gelmişiz. Tekne turuyla Hasankeyf’i çok iyi gezdik. Buraları çok merak ediyordum, kocam sayesinde gördük, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"TEKNE TURU TEK KELİMEYLE MUHTEŞEMDİ

Şırnak’tan ailesiyle gelen Habip Demir, “Daha önce arkadaşlarımla gelmiştim, çok beğendim. Bu kez ailemle geldik ve çok keyif aldık. Hasankeyf tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmesi gereken bir yer. Tekne turu tek kelimeyle muhteşemdi” dedi.

"TARİH KOKAN BİR DENEYİM"

Siirt’ten eşi ve çocuğuyla gelen Fatih Gökhan Gedik, “Hasankeyf gerçekten tarih kokuyor. Çok beğendik. Gezmeye devam etmeyi planlıyoruz ve bunu tekne turuyla sürdüreceğiz” diye konuştu.