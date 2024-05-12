Hint turistler Eskişehir’e hayran kaldı Turla İstanbul'dan Eskişehir'e gelen Hint turistler, burada gondola binmek istedi. Hint turistlerin şehri gezerken duyduğu memnuniyet etraflarına yansıdı.

İHA

Türkiye'ye 11 günlüğüne gelen Hint turistlerin ilk durağı İstanbul oldu.

İstanbul'dan Eskişehir’in en ünlü yerlerinden olan Adalar bölgesini gezmeye gelen Hint turistler, soğuk hava şartlarına rağmen gondol turu için sıraya girdi.

Turist grubunun Eskişehirden sonra Türkiye'nin çeşitli illerine gitmesi bekleniyor.

Porsuk Çayı’nda bot turu

Porsuk Çayı’nda bot turu için bilet alan Hint turistlerin Eskişehir’e olan yoğun ilgisi dikkat çekti.

Etrafına neşe saçan Hint turistlerin kahkahalar eşliğinde şehri gezdiği görüldü.

Hintler, Eskişehir'den keyif aldı

Hintlerin Porsuk Çayı’na ilgiyle baktığı görülürken, Eskişehir’deki keyifli anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.



"İstanbul’dan yola çıkarak tüm Türkiye’yi gezdiriyoruz"

Hint kafileyi gezdiren 35 yıllık tur rehberi Serhat Top, gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

Bugün gezdirdiğim grup Hindistanlı ve Türkiye’yi çok seviyorlar. İstanbul’dan yola çıkarak tüm Türkiye’yi gezdiriyoruz.

"Kapadokya’ya gideceğiz"

Bugün Eskişehir’de kalacağız. Yarın Kapadokya’ya gideceğiz, ardından istikametimiz Konya, Antalya, Pamukkale, Kuşadası ve Çanakkale olacak.

Toplam 11 günlük bir gezi

Toplam 11 günlük bir gezi olacak. Hindistanlılara tüm yurdu gezdiriyoruz. Hintçe bilmesem de İngilizce konuşarak çok güzel anlaşıyoruz.

"Turistler Türkiye’den memnun"

Eskişehir’e tepkileri paha biçilemez. Tüm turistler Türkiye’den memnun. Şehrin görüntüsü ve yerleşim düzeni turistlerde hayranlık uyandırıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)