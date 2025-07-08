Huzurlu ve sakin bir tatil arayanların tercihi: Ordu

Yaz aylarında Ege ve Akdeniz’in kalabalığından bunalanlar için Karadeniz’in serin esintileri ve yemyeşil doğası, huzurlu bir alternatif sunuyor.

Özellikle son yıllarda doğa tutkunlarının ilgisini çeken Ordu, hem uygun fiyatlı tatil imkanları hem de sakin sahilleriyle öne çıkıyor.

KALABALIKTAN SIKILANLARIN YENİ ROTASI

Gürültüden uzak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için Karadeniz’in bu güzide şehri adeta keşfedilmemiş bir rota.

Üstelik kalabalık tatil beldelerine kıyasla çok daha uygun bütçelerle, dolu dolu bir tatil yapmak mümkün.

Ordu’da gezilecek rotalar, yüzülebilecek sahiller ve yapılabilecek aktivitelerden bazılarını siz okuyucularımız için derledik.

TURNASUYU PLAJI- GÜLYALI

Ordu şehir merkezine yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki Turnasuyu Plajı, kalabalıktan uzakta denize girmek isteyenler için adeta gizli bir vaha.

Sahili ince kumlarla kaplı ve Karadeniz kıyısına göre oldukça sakin. Deniz suyu berrak ve yüzmeye uygun.

Özellikle sabah erken saatlerde gelenler için deniz neredeyse cam gibi. Üstelik giriş tamamen ücretsiz. Aileler ve çocuklar için güvenli alanları da bulunan bu plaj, tatilcilerin favori mekanlarından sadece biri.

BOZTEPE- ALTINORDU

Ordu’nun simgesi haline gelen Boztepe, şehre hakim konumu ve büyüleyici manzarasıyla hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası.

Ekonomik bir ücrete sahip teleferikle veya araçla çıkılabiliyor. Yukarıda seni kuşbakışı Karadeniz, yemyeşil ormanlar ve Altınordu şehir manzarası karşılıyor.

Özellikle akşam saatlerinde burada çay içip gün batımını izlemek tarifsiz bir huzura kapı açıyor.

ULUGÖL TABİAT PARKI- GÖLKÖY

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yer alan Ulugöl, volkanik kraterden oluşmuş eşsiz bir doğa harikası.

Göl çevresinde kuş sesleri dışında bir şeyin duyulması adeta imkansız...

Serin havası, orman içi yürüyüş yolları ve masmavi gölüyle özellikle sıcak yaz günlerinde ruhunu dinlendirmek isteyenler için biçilmiş kaftan.

Kamp yapmak isteyenler için özel alanlar mevcut. Giriş ücreti çok düşük, yürüyüş ve piknik için ideal.

ÇAMBAŞI YAYLASI- KABADÜZ

Deniz seviyesinden 2.000 metre yüksekteki Çambaşı Yaylası, Karadeniz’in yaz sıcağından bunalanlar için mükemmel bir kaçış noktası.

Ordu şehir merkezinden yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculukla ulaşılıyor.

Temmuz ortasında bile burada mont giyenleri görebilirsiniz. Yayla, doğal ürünlerin satıldığı tezgahları, çam ormanları ve nefes kesen yeşil düzlükleriyle ruhunuzu arındırıyor.

HOYNAT ADASI SEYİR NOKTASI- GÜLYALI

Turnasuyu’na yakın konumda yer alan Hoynat Adası, karabatak kuşlarının Karadeniz'deki nadir yuvalama alanlarından biri.

Kayalık yapısıyla denizin ortasında yükselen bu ada, doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliği için mükemmel.

Seyir noktasına kadar araçla gidilebiliyor ve burada geçirdiğiniz vakit ve faaliyetler tamamen ücretsiz.

BOLAMAN SAHİLİ VE KALESİ- FATSA

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman beldesinde, denizle tarihin iç içe geçtiği bir rota tatilcileri bekliyor.

Bolaman Sahili, uzun yürüyüşlere imkân tanıyan sessiz kıyısıyla öne çıkarken, hemen kıyıdaki Bolaman Kalesi ve yanındaki eski konak da geçmişe açılan bir pencere sunuyor.

Girişler ise ücretsiz.

YEŞİLCE YAYLALARI- MESUDİYE

Kalabalıktan tamamen uzaklaşmak isteyenler için Mesudiye ilçesinin yaylaları huzur dolu bir alternatif sunuyor.

Yeşilce, Keyfalan ve Topçam yaylaları, hem temiz havası hem de doğayla baş başa olma imkanıyla dikkat çekiyor.

PERŞEMBE YAYLASI VE MENDERESLER- AYBASTI

Ordu’nun iç kesimlerinde yer alan bu yayla, özellikle “menderes” olarak bilinen kıvrımlı nehir görüntüsüyle Instagram ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktası haline geldi.

Ulaşımı biraz zahmetli olsa da, ulaştığınızda doğanın sunduğu görsel şölen karşısında her şeye değiyor.