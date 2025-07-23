İlk kez giden de defalarca giden de bu rehberde: Adım adım Bozcaada

Kuzey Ege’nin üçüncü büyük adası Bozcaada, taşlı sokakları, rüzgarlı tepeleriyle her yerde bulamayacağınız bir atmosfer sunuyor.

Burada zaman daha sakin akar, tarih, doğa ve lezzet bir arada yaşanır.

Peki Bozcaada’da nerede ne yapılır, ne yenir, nereye gidilir?

Hazırsanız keşfe başlayalım.

ADAYA ULAŞIM

Bozcaada’ya ulaşmak için Geyikli’den feribota biniliyor.

Yaz sezonunda arabalı geçiş için sabah erken saatleri tercih edilmeli.

Yaya geçişi daha rahat ama büyük valizle yorabilir.

Eğer Ağustos sonu-Eylül başında gitmeyi planlıyorsan (bağbozumu zamanı), feribot biletini en az 2 hafta önce almak gerekir.

PLAJ SEÇİMİ

Bozcaada’da her plajın hedefi farklı.

Hangi beklentiye hangi plaj uyar, aşağıda:

Akvaryum Koyu: Durağan deniz isteyenler için. Sabah saatleri ideal.

Ayazma Plajı: Kalabalığı dert etmeyenler için. Şemsiye ve şezlong kiralama imkanı var.

Habbele: Derin su, taş zemin. Temiz ve serinlik arayanlara.

Sulubahçe: Kum zemin, sakinlik. Kitap okumak, kafa dinlemek isteyenler için.

Tekirbahçe: Adalıların tercihi. Daha yerel bir deneyim arayanlara.

YEME-İÇME ÖNERİLERİ

Vahit’in Yeri: Mezeler lokal. Kabak çiçeği dolması varsa kaçırmayın.

Sandal: Adalıların uğradığı sade ve kaliteli bir esnaf lokantası.

Kafika: Kahvaltı için önerilir. Reçeller ev yapımı.

Bayan Nermin’in Yeri: Az masa, az menü, yüksek memnuniyet.

GEZİLECEK NOKTALAR

Bozcaada Kalesi: Gün batımında gidilmesi önerilir.

Alaybey Mahallesi: Ara sokaklarda tabela aramadan dolaşılmalı.

Bozcaada Müzesi: Küçük ama adanın geçmişini anlatıyor.

Polente Feneri: Gün batımı için adanın en ikonik noktası.

FESTİVALLER VE TAKVİM ÖNERİSİ

Bağbozumu Festivali: Eylül başı. Üzüm toplama, gözlemleme.

Caz Festivali: Ağustos. Açık hava konserler, rahat bir atmosfer.

Yerli Pazar (Cumartesi): Reçel, sabun, adaçayı gibi hediyelikler burada.

NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Haziran: Doğa daha canlı, kalabalık az.

Temmuz-Ağustos: En yoğun dönem. Önceden rezervasyon ve plan zorunlu.

Eylül: Denizde hala yüzülür ve kalabalık dağılmış olur.

KISA AMA KRİTİK TAVSİYELER

Araba şart değil. Minibüs ya da bisiklet yeterli.

Akşam yemeği için rezervasyonsuz çıkmamak gerekiyor.

Telefon bazı bölgelerde çekmiyor. Harita indirilebilir.

SON NOTLAR

Bozcaada turistik bir destinasyon gibi değil, günlük yaşamdan bir yer gibi düşünülmeli.

Eğer uyum sağlanırsa, tatilden çok gerçek bir ada hayatı yaşıyor olursunuz.