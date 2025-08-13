İnsan zekasının sınırsızlığının izlerini taşıyorlar: Dünyanın en gizemli 3 yer altı şehri

Yer altı şehirleri, kültürel mirasın birleşimi olarak karşımıza çıkıyor...

Dünya genelinde yeraltında inşa edilmiş şehirler, farklı amaçlarla kullanılmıştır. Kimi askeri sığınak, kimi dini tören alanı, kimi ise günlük yaşam ve ticaret için tasarlanmıştır.

Yer altı şehirleri, tarih boyunca savaşlardan korunmak, iklim şartlarından etkilenmemek veya doğal kaynaklara yakın yaşamak isteyen topluluklar için birer çözüm olmuştur.

İşte, dünyanın dört bir yanından öne çıkan etkileyici 3 yeraltı şehri:

1. DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ - TÜRKİYE

Kapadokya’da bulunan Derinkuyu Yer Altı Şehri, 1963 yılında bir evin duvarının yıkılması sırasında tesadüfen keşfedilmiştir.

Yaklaşık 85 metre derinliğe inen şehir, 18 kata kadar uzanır ve 20 bin kişiye kadar barınma kapasitesine sahiptir. İçerisinde okullar, şapeller, ahırlar ve havalandırma sistemleri yer alır.

Tarihi, MÖ 7. yüzyıla kadar uzanır ve Bizans döneminde farklı dönemlerdeki istilalardan korunmak amacıyla kullanılmıştır. Bu şehir, hem savunma amaçlı hem de günlük yaşamı destekleyen mimarisiyle benzersizdir.

2. PEKİN YER ALTI ŞEHRİ - ÇİN

Pekin’de Soğuk Savaş döneminde inşa edilen yer altı şehri, olası nükleer saldırılara karşı halkı korumak amacıyla tasarlanmıştır. "Dìxià Chéng" olarak adlandırılan bu kompleks, 85 kilometre uzunluğundadır ve sığınaklar, depolar ile yaşam alanlarını içerir.

Pekin Yer Altı Şehri, çoğunlukla kullanılmamış olmasına rağmen, bazı bölümleri günümüzde turizme açıktır ve ziyaretçilere geçmişin güvenlik önlemleri hakkında eşsiz bir bakış sunar.

3. WİELİCZKA TUZ MADENİ - POLONYA

Kraków yakınlarındaki Wieliczka Tuz Madeni, 13. yüzyıldan itibaren tuz üretimi amacıyla kullanılmış ve 1996 yılında ticari üretimi sona ermiştir. Yer altında 287 kilometreyi aşkın tünel, dört şapel, yeraltı gölleri ve tuzdan heykeller bulunur.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu maden, günümüzde hem tarihî hem de turistik önemiyle ziyaretçileri cezbetmektedir.

Wieliczka Tuz Madeni, hem doğal kaynakların hem de insan yaratıcılığının yer altında bir araya geldiği nadir yapılardan biridir.