İstanbul Havalimanı'nda yolcular için Ramazan etkinliği Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda Ramazan ayı için terminalde kurulan 'Ramazan Köyü' yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

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İHA

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ramazan ayı dolayısıyla dış hatlar terminalinde Ramazan Köyü'nü açtı.

Bu özel köy, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere Ramazan kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Yolculara keyifli anlar yaşatılıyor

Ay boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği Ramazan Köyü'nde geleneksel kostümlerle donanmış karakterler, yolculara keyifli anlar yaşatıyor ve uçuşlarını beklerken maniler seslendiriyor.

Özel alanda her şey ücretsiz

İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan bu özel alanda, yolcular müzik dinletileri, ebru, ahşap boyama ve hat sanatı gibi atölyelerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ayrıca, çocuklu aileler için giden yolcu katında kurulan lunaparkta, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolin gibi eğlenceli aktiviteler bulunuyor.

Yolculara özel kumanya

Türkiye'nin şeflerinden Ebru Baybara Demir’in özenle hazırladığı kumanyalar her gün iftarda yolculara sunulacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özel tatları içeren menüdeki malzemeler, deprem bölgesindeki üreticilerden temin ediliyor. İGA İstanbul Havalimanı’nın yeme içme alanlarının işletmesini yürüten TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup iştirakının işbirliğiyle hazırlanarak paketlenen iftar kumanyalarıyla yolcular oruçlarını terminalde açabilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)