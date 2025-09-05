Kalabalıktan uzak: Japonya'da gizli kalan cennetler

Sessiz ve huzur veren bu rotalar, görenleri büyülüyor...

Japonya, geleneksel tapınakları, modern şehirleri ve doğal güzellikleriyle biliniyor.

Ancak, bu popüler destinasyonların ötesinde, sakin ve özgün deneyimler sunan pek çok keşfedilmemiş rota bulunuyor.

İşte Japonya'nın gizli kalmış, az bilinen gezi rotaları...

1. IYA VADİSİ

Shikoku Adası'nın Tokushima Eyaleti'nde yer alan Iya Vadisi, dağlarla çevrili, geleneksel Japon yaşamını yansıtan bir konum.

Bu bölge özellikle "kazurabashi" adı verilen asma köprüleriyle dikkat çekiyor.

Köprüler, yerel halk tarafından yapılan geleneksel yapılar olup, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini simgeliyor. Ayrıca, vadideki dağ köyleri ve sıcak su kaynakları, doğa ile iç içe bir deneyim arayanlar için ideal.

2. NAKASENDO YOLU

Edo döneminde samurayların kullandığı Nakasendo Yolu, Kyoto ile Tokyo arasında uzanıyor.

Magome ile Tsumago restore edilmiş taş döşemeleri ve geleneksel posta köyleriyle dikkat çekiyor.

3. NASU BÖLGESİ

Nasu, sıcak su kaynakları ve dağ yürüyüş parkurlarıyla biliniyor.

Nasu'nun sakin atmosferi, kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası olarak dikkat çekiyor.

4. MİCHİNOKU SAHİL YOLU

Aomori'den Fukushima'ya kadar uzanan Michinoku Sahil Yolu, 2011 yılındaki büyük deprem ve tsunamiden sonra yeniden yapılanan bölgeleri keşfetmek isteyenler için anlamlı bir konum.

Deniz kenarındaki yürüyüş yolları, deniz ürünleri çiftlikleri ve sıcak su kaynakları, bölgenin sunduğu deneyimlerin sadece birkaçı.

5. TAKEDA KALESİ HARABELERİ

Hyogo Eyaleti'nde yer alan Takeda Kalesi Harabeleri, sabahın erken saatlerinde sisle kaplıyken "Japonya'nın Machu Picchu'su" olarak anılıyor.

Bu etkileyici manzara, fotoğraf meraklıları ve tarih severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

6. KAGOSHİMA VE SAKURAJİMA YANARDAĞI

Kagoshima da aktif Sakurajima Yanardağı'nın etkileyici manzarasıyla biliniyor.