Kapıda vize uygulaması: Hatalar tekrarlanmayacak

DHA

Türk vatandaşlarının Yunan adalarına kapıda vizeyle giriş yapabilmesine olanak tanıyan uygulama, Nisan 2026'ya kadar uzatıldı. Daha önce Rodos, İstanköy, Sisam, Midilli, Sakız, Leros, Sömbeki, Limni, Kalimnos ve Kastelorizo gibi 10 adayı kapsayan listeye Patmos ve Semadirek de eklenerek, kapıda vize ile ziyaret edilebilen ada sayısı 12’ye yükseldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, Mart 2024’te başlayan uygulamanın ardından 105 bin Türk vatandaşının Yunan adalarını ziyaret ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl 10 ada en çok Türk turistleri ağırladı. Bu yıl adalara olan ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Yeni eklenen iki ada ve sistemin daha profesyonel işleyecek olması, süreci daha verimli hale getirecek” dedi.

GEÇEN YILIN SORUNLARI, BU KEZ YAŞANMAYACAK

Kapıda vize uygulamasının 31 Mart 2026’ya kadar devam edeceğini vurgulayan Meriç, geçen yılın deneyimlerinden ders çıkarılarak bu yıl daha düzenli ve hızlı bir sistem oluşturulacağını belirtti.

2024’te kapıda vize uygulaması ilk kez yapılmasına rağmen başarılı geçti. Özellikle İzmir ve çevresinden Sakız, Samos ve Rodos adalarına yoğun talep oldu. Bu yıl listeye eklenen yeni adaların da büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Geçen sene memur sayısının yetersiz olması nedeniyle uzun bekleme süreleri yaşandı. Ayrıca kapıda vize alan yolcular için ayrı bir sistem oluşturulmadığı için girişlerde aksaklıklar oldu. Ancak sezon sonuna doğru bu süreç iyileştirildi. Bu yıl ise daha sistemli bir işleyiş planlanıyor. Memur sayısı artırılacak ve vatandaşların vize işlemleri daha hızlı tamamlanacak.

KAPIDA VİZE ARTIK DAHA KOLAY VE HIZLI

Vatandaşların geçen yıl kapıda vize sürecine temkinli yaklaştığını belirten Meriç, artık bu sistemin daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

Geçen yıl kapıda vize uygulamasının nasıl işlediği konusunda yeterince bilgi sahibi olunmadığı için bazı çekinceler yaşandı. Özellikle başvuru süreci tam olarak bilinmediği için vatandaşlar kapıda vize alıp alamayacağı konusunda endişeliydi. Ancak artık sistem oturdu. Minimum bir hafta öncesinden başvuru yapılması gerektiği anlaşıldı. Böylece gitmeden önce vizenin onaylanıp onaylanmayacağı belli oluyor. Bu nedenle artık bir belirsizlik kalmadı.

Sakız Adası gibi bazı noktalarda kapıda vize için ayrı giriş hatları oluşturulduğunu ve bekleyen yolcuların güneşten korunabileceği alanların yapıldığını belirten Meriç, bu yıl sürecin daha hızlı ve konforlu olacağını söyledi: