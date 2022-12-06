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    Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların rotasında

    Erzurum'un Şenkaya ilçesi sınırındaki doğal güzelliğe sahip Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında yer alıyor.
    • 06.12.2022 - 04:47
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    Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların rotasında

    Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) Kars ve Ardahan'daki üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, derin ve uzun vadiler, mağaralar ve kayalıkların bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yaptı.

    Doğa içinde 10 kilometrelik yürüyüş

    Sonbahar renklerine bürünen vadide doğayla iç içe güzel vakit geçiren dağcılar, etkinliği 10 kilometre yürüyüşle tamamladı.

    Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların rotasında - FOTO GALERİ

    Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, Karanlıkdere Kanyonu'nun güzel doğasını yakından görmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

    Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların rotasında #1

    "Başkalarının da bu güzellikleri keşfetmesini istiyoruz"

    Kanyonun önemli bir gezi yeri olduğunu, bu nedenle başkalarının da bölgeyi görmesini istediklerini ifade eden Yıldırım, "Amacımız bu ve benzeri yerleri keşfederek bölgemizin tanıtımını sağlamak. Buraya daha fazla vatandaşın gelmesini ve bu eşsiz doğal güzellikleri kendilerinin de yaşamasını istiyoruz. Bu temennilerle Karanlıkdere Kanyonu'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

    Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların rotasında #2

    Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların rotasında #3


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