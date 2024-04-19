Karın yeşile dönüştüğü görkemli sahne: Uludağ Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ve karla örtülü ormanlar, baharda yemyeşil oldu.

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AA & Ensonhaber

Uludağ, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olmanın yanı sıra her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.

Kışın karla kaplanan Uludağ, beyaz bir örtüyle süslenirken, ilkbaharda yeşilin canlı tonlarıyla yeniden hayat buluyor. Yazın ilerleyen zamanlarında sarı ve yeşilin muhteşem bir kombinasyonuyla göz kamaştırırken, sonbaharda ise sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü yaşatıyor.

Uludağ ormanları yeniden yeşillendi

İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahallelerinin yakınındaki dağın yamaçlarındaki ormanlar da bu dönemde ziyaretçilerini yeşilin büyüleyici atmosferiyle karşılıyor.

Ormanlık alanlardan geçen kıvrımlı yollar, ziyaretçileri hem kışın karla kaplı hem de baharın yeşilliğiyle buluşturarak görsel bir şölen sunuyor. Bu eşsiz manzaralar, Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na ulaşan yolları drone'la görüntüleyen AA ekibi tarafından yakalandı.

Kıvrımlı yolların kış ve bahar manzaralarını aynı karede birleştiren fotoğraflar, Bursa'nın doğal güzelliklerini en canlı ve etkileyici şekilde yansıtıyor.