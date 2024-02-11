Kayseri Erciyes kayak merkezinde pistler doldu taştı Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu yoğunlaşan kalabalık, pistlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

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AA

Türkiye'nin kayak merkezi kış turizmine hizmet ediyor.

Kayak merkezleri arasında önemli bir yeri olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes, hafta sonunu dolu dolu geçirdi.

Teleferik sırasında uzun kuyruklar

Binlerce kayakseverle dolan Erciyes’te teleferik sırasında da uzun kuyruklar oluştu.

"Erciyes’i çok beğendim"

Konya’dan Erciyes’e kayak yapmaya gelen Emine Yılmaz, şu bilgileri verdi:

Kayakta ilk deneyimim. Bugün ikinci günüm. Dün biraz pratik yaptık. Erciyes’i çok beğendim. Burası hafta sonu olması nedeniyle çok yoğun. Herkesi bekleriz.

"Tavsiye ediyorum"

Kayakseverlerden Hüseyin Gül de yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

Erciyes Kayseri’de en güzel eğlence merkezi. Pazar günleri buradayım. Biz genelde snowboard kayıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Kar biraz az ama buna rağmen yine de eğlenceli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)