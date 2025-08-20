Kimi dil çıkarıyor kimi kokluyor: İlginç selamlaşma kültürleri

Selamlaşma bazıları için merhabadan ibaret değil...

Toplumların iletişim biçimlerinin en temel göstergelerinden biri selamlaşmadır.

Farklı coğrafyalarda, bu alışkanlıklar sadece sözlü bir karşılaşma olarak kalmıyor; kültürel değerlerin, saygının ve toplumsal bağların ifade biçimi haline dönüşüyor.

Dünya genelinde uygulanan bazı selamlaşma ritüelleri, hem şaşırtıcı hem de dikkat çekici özellikler taşıyor.

1. TİBET - DİL ÇIKARMA

Tibet’te bazı topluluklarda selamlaşmak için dil çıkarılıyor. Bu uygulama, antik inançlara göre geçmişte zalim bir kralın yeniden dünyaya geldiği korkusunu gidermek ve barış niyetini göstermek amacıyla ortaya çıkmış.

Günümüzde bu jest, saygı ve dostluk göstergesi olarak devam ediyor.

2. YENİ ZELANDA - HONGİ (BURUN TEMASI)

Maori kültüründe hongi adı verilen selamlaşma biçiminde, kişiler burunlarını birbirine dokundurarak kutsal nefesi paylaşıyor.

Bu ritüel, karşı tarafla ruhsal ve kültürel bağ kurmayı simgeliyor ve samimiyetin göstergesi olarak kabul ediliyor.

3. GRÖNLAND VE INUİT KÜLTÜRÜ - KUNİK (ESKİMO ÖPÜCÜĞÜ)

Kunik, burun ve üst dudakla ten teması yoluyla gerçekleştirilen bir selamlaşma şekli.

Bazen yanağa veya alnın bir bölümüne de uygulanabiliyor. Bu jest, yakınlık ve samimiyet göstergesi olarak kullanılıyor.

4. TUVALU - YÜZ KOKLAMA (SOGİ)

Tuvalu’da yakın akraba veya dostlar, yanaklarını yanağa dokundurup ardından derin bir nefes alarak karşı tarafa kokuyu sunuyor.

Bu uygulama, samimiyet ve yakınlık ifade etmenin geleneksel bir yolu olarak öne çıkıyor.

5. MİCRONESİA - KAŞ KALDIRMA

Bazı Micronesia topluluklarında, tanıdık bir kişiye merhaba demek için kaş kaldırmak yeterli oluyor.

Bu jest, sözlü selamlaşmaya gerek bırakmadan karşı tarafa kibar ve net bir mesaj iletmeyi sağlıyor.

6. BENİN VE LİBERYA - PARMAK ŞIKLATMA

Benin’de uzun süreli tanışıklığı olan kişiler, selamlaştıktan sonra parmaklarını şıklatıyor.

Liberya’da ise el sıkışmanın ardından aynı jest uygulanıyor. Bu davranış, dostluk ve samimiyetin vurgulanmasını sağlıyor.

7. SİERRA LEONE - AĞIRLIKLI EL SIKIŞMA

Sierra Leone’de selamlaşırken sağ el sıkıldıktan sonra sol el, karşı tarafın bileği üzerine konuyor.

Bu jest, karşı tarafın önemini ve değerini vurgulamanın bir yolu olarak kullanılıyor.

8. KENYA - MAASAİ DANSI (ADUMU)

Maasai kabilesinde selamlaşma, toplumsal bağları güçlendiren bir ritüele dönüşüyor.

Adamu adlı dans sırasında zıplama yarışması yapılıyor; bu uygulama güç, dayanıklılık ve topluluk birliğini temsil ediyor.

9. BURUNDİ - KADINLARA ÖZGÜ MELODİK SELAM (AKAZEHE)

Burundi köylerinde kadınlar arasında melodik bir selamlaşma geleneği bulunuyor.

Uzun sarılmalar ve ritmik seslerle gerçekleştirilen Akazehe, duygusal yakınlığı ve toplumsal dayanışmayı simgeliyor. Ancak bu gelenek günümüzde hızla kayboluyor.