Kimi tükürüyor, kimi kömürde yürüyor: Dünyadaki en tuhaf gelenekler

Dünya'da farklı konumlarda her biri kendine özgü anlamlar taşıyan gelenekler sürdürülüyor...

Kültürel çeşitlilik, dünya üzerindeki yaşam biçimlerini şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Farklı toplumlar, tarih boyunca inançlarını, değerlerini ve sosyal düzenlerini belirli ritüeller ve geleneklerle sürdürmeye devam ediyor.

Bu geleneklerin bazıları günlük yaşamla iç içe yaşanırken bazıları, belirli dönemlerde veya özel durumlarda uygulanıyor.

Dışarıdan bakıldığında tuhaf veya anlaşılmaz gibi görünse de, her biri toplumu bir arada tutan ve nesiller boyunca aktarılan anlamlar taşıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ilginç gelenekler

1. HİNDİSTAN - BEBEKLERİ ÇATIDAN ATMA

Hindistan'ın Karnataka bölgesinde, ilginç bir gelenek sürdürülüyor.

Yeni doğan bebekler, tapınak çatısından aşağıya bırakılıyor ve aşağıda bekleyen köylüler tarafından gerilmiş bir örtüye yakalanıyor.

Bu bebeklerin sağlıklı ve uzun bir yaşam süreceğine inanılarak uygulanıyor.

2. ENDONEZYA - TORAJANLARIN CENAZE TÖRENLERİ

Toraja bölgesinde, ölen kişilerin cenaze törenleri uzun bir süre sonra yapılıyor.

Ölüler, aileleri tarafından evde aylarca saklanıyor ve bu süre boyunca “hasta” olarak kabul ediliyor.

Cenaze töreni sırasında ise ölüler mağaralara gömülür ve dışarı bakacak şekilde heykellerle sembolize edilir.

3. GÜNEY KORE - KIRMIZI MÜREKKEP KULLANIMI

Güney Kore'de kırmızı mürekkep, ölülerin isimlerini yazmak için ayrılmıştır.

Hayatta olan kişilerin isimlerini kırmızı mürekkeple yazmak kötü şans getireceği düşünülerek kaçınılıyor.

4. YUNANİSTAN - DÜĞÜNLERDE TÜKÜRME

Yunanistan'da, yeni evlenen çiftlerin üzerine tükürülmesi, kötü ruhları kovmak ve evliliklerinin mutlu geçmesini sağlamak amacıyla yapılıyor.

Günümüzde çoğunlukla sembolik olarak uygulanıyor.

5. ÇİN - KÖMÜR ÜZERİNDE YÜRÜYÜŞ

Çin’in bazı bölgelerinde, yeni evli çiftler evlerine ilk girişlerinde kömür ateşi üzerinde yürürler.

Bu ritüel, çiftin evlilikte karşılaşabileceği zorlukları aşabileceğini simgeliyor.

6. MEKSİKA - YÜZÜ PASTAYA BATIRMA

Doğum günü kutlamalarında, genelde doğum günü çocuğunun yüzü pastaya batırılır.

Bu gelenek, kutlamanın eğlenceli ve neşeli bir şekilde geçmesini sağlıyor.