AA & Ensonhaber

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yükselen ve 5.137 metre rakımıyla Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, yılın her döneminde yerli ve yabancı dağcıların gözde rotalarından biri olmayı sürdürüyor. Yaz aylarında yoğun tırmanışlara sahne olan dağ, kışın sert hava koşulları nedeniyle daha az ziyaret edilse de, doğa tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun düzenlediği kış tırmanışı etkinliği için ülkenin dört bir yanından gelen dağcılar, Doğubayazıt’a ulaştı. Dağcılar minibüslerle tırmanışın başlangıç noktası olan Elle mezrasına hareket ederek, rehberler eşliğinde zorlu kış tırmanışına başladı.

ZORLU KOŞULLAR ALTINDA ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü, rakım arttıkça sert rüzgarların ve dondurucu soğuğun etkisini hissettirdiği dağda, dağcılar zorlu bir mücadele veriyor. Karla kaplı patikalarda ilerleyen ekip, plan doğrultusunda 3 bin 400 metrede kamp kurmayı hedefliyor. Sonrasında kamp alanını 4 bin 200 metreye taşıyarak zirveye çıkış hazırlıklarını tamamlayacaklar.

"AĞRI DAĞI, BİZİ BAĞRINA BASACAK MI"

Ekip rehberlerinden Ayşe Kalkan, yıllardır Ağrı Dağı’na defalarca tırmandığını ve buraya her gelişinde aynı heyecanı yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

Dileğimiz, zirveye sağlıklı bir şekilde ulaşmak ve başarılı bir faaliyet gerçekleştirmek. Umarım Ağrı Dağı bizi bağrına basar ve bu yolculuğumuz güzel bir şekilde tamamlanır. Hava koşulları sert görünüyor, özellikle rüzgar çok kuvvetli. Ancak 16 Ocak’ta zirve denemesi yapma ihtimalimiz yüksek.

Ağrı Dağı’nın Türkiye’nin en yüksek zirvesi olması nedeniyle dağcılar için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

Benim için Ağrı Dağı, Türkiye’yi bir araya getiren bir çatı gibi. Buraya her geldiğimde aynı duyguyu yaşıyorum, hiçbir zaman bıkmadım, sıkılmadım. Yaz-kış, her fırsatta buradayım ve buraya gelmek benim için bir tutku.

"AĞRI DAĞI'NIN KENDİ KURALLARI VAR"

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Ağrı temsilcisi Bülent Yüzak, tırmanışa 35 dağcı ve 3 rehberin katıldığını belirterek şunları söyledi:

Ağrı Dağı, doğası gereği kendi içinde bir zorluğa sahip. Ancak buraya gelen tüm sporcularımız yaz ve kış eğitimlerini tamamlamış, deneyimli kişiler. Çoğu, bu zirveye defalarca tırmanmış durumda. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları burada ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz.

Federasyon antrenörlerinden Sebahattin Kır ise rakım yükseldikçe hava şartlarının giderek daha çetin hale geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Zirve hattında sıcaklık eksi 35 dereceyi görecek. Şiddetli rüzgar, soğuğun etkisini daha da artıracak. Ancak ekibimiz deneyimli ve yeterli donanıma sahip. Başarıyla zirveye ulaşacaklarına inanıyorum. Daha önce bu dağa yedi-sekiz kez tırmandım. Zorlayıcı koşullar olsa da, bu meydan okumayı kazanacağımıza eminim.

Ağrı Dağı, doğa tutkunları ve maceraperestler için her mevsim farklı bir sınav sunmaya devam ederken, bu cesur ekip, kışın tüm zorluklarına rağmen Türkiye’nin zirvesine ulaşmak için kararlılıkla ilerliyor.