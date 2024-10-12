AA & Ensonhaber

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde, 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesi tarafından üç yıl süren bir restorasyon sürecinin ardından müze otel olarak hizmet vermeye başladı.

Kızören Obruğu'nun yanı başındaki tarihi yapı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın denetimiyle aslına uygun bir şekilde restore edilerek, şehrin önemli turistik destinasyonlarından biri haline geldi.

TARİHİ ESERLERLE DOLU

Kervansaray, mutfak eşyaları ve masa-sandalyeleri gibi tarihi malzemelerle donatıldı ve her odasında yerden ısıtmalı Türk hamamı bulunuyor.

Ayrıca, bölgede toplanan tarihi eserlerin sergilendiği otel, 180 metre genişlik ve 145 metre derinlikteki Kızören Obruğu manzarasıyla da ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

İki ay önce açılışı yapılan müze otel, gün içinde birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

"SESSİZ VE DERİN" MOTTOSUYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Otelin müdürü Mehmet Demircioğlu, misafirlerini "sessiz ve derin" mottosuyla ağırladıklarını ifade etti.

Eşsiz konseptiyle hem yerli hem de yabancı misafirlere hizmet verdiklerini vurgulayan Demircioğlu,

Beklentimizin çok üzerinde bir talep alıyoruz. Hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi var. Müzemizle birlikte 13 odalı bir oteliz. Misafirlerimiz, Obruk manzarasını görmek için buraya geliyor ve bu deneyim onlar için sürpriz oluyor. Müzemizi gezdikten sonra bazı misafirler, sonraki günler için rezervasyon yaptırarak konaklamayı da tercih ediyorlar.

şeklinde konuştu.

GÜNDE 600-700 ZİYARETÇİ

Demircioğlu, otelde sergilenen tarihi objelerin misafirlerde büyük bir hayranlık uyandırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: