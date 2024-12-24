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Kruvaziyer Gemisi, İzmir’e 2 bin 700 yolcusuyla geldi! Sıradaki İstanbul

Kruvaziyer Gemisi, İzmir’e 2 bin 700 yolcusuyla geldi! Sıradaki İstanbul Kruvaziyer gemileri Türkiye'ye 2024'te sadece yaz aylarında değil tüm yıl kıyılara demirleyerek turist taşıdı.