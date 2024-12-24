Kruvaziyer Gemisi, İzmir’e 2 bin 700 yolcusuyla geldi! Sıradaki İstanbul

AA
En son İzmir Limanı'na MSC Sinfonia gemisi demir attı.
Limana sabah saatlerinde demirleyen kruvaziyerin 2 bin 700 yolcusu, gümrük işlemlerinin ardından kente ayak bastı.
YUNANİSTAN VE İTALYA'DAN SONRA İZMİR'E GELDİ
Gemi, İstanbul, Yunanistan'ın Pire kenti ile Korfu Adası ve İtalya'nın Bari kentinin ardından İzmir'e geldi.
BERGAMA VE EFE'Sİ GEZDİLER
Turistler şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.
GEMİNİN SONRAKİ DURAĞI İSTANBUL
Gemi, bugün İzmir programının ardından İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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