Marmaris, 2024 kruvaziyer sezonuna 'merhaba' dedi: Limana 490 yolcu indi Koronavirüs salgının ardından artan kruvaziyer turizmi, kışla birlikte tekrar askıya alınmıştı. Kruvaziyer turizmi son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte 2024 sezonu için tekrar canlandı. Sektör yeni sezondan rekor bekliyor.

AA

Muğla'nın Marmaris ilçesi kruvaziyer turizmi için önemli bir liman görevi görüyor.

"Silver Spirit" adlı kruvaziyer ile birlikte Marmaris'e sezonun ilk yolcuları geldi.

Bahamalar bayraklı lüks kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunuyor

Girit ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyerde ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Dalyan Kaunos gezisi

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Gemi buradan Kuşadası Limanı'na geçecek

İlçeye sezonun ilk yolcularını getiren geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)