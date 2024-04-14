Marmaris, 2024 kruvaziyer sezonuna 'merhaba' dedi: Limana 490 yolcu indi

Muğla'nın Marmaris ilçesi kruvaziyer turizmi için önemli bir liman görevi görüyor.
"Silver Spirit" adlı kruvaziyer ile birlikte Marmaris'e sezonun ilk yolcuları geldi.
Bahamalar bayraklı lüks kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.
Gemide ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunuyor
Girit ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyerde ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.
Dalyan Kaunos gezisi
Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.
Gemi buradan Kuşadası Limanı'na geçecek
İlçeye sezonun ilk yolcularını getiren geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış