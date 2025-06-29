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Mersin plajları sezona hazır! Turistleri bekliyor

Zengin kültürel mirasa sahip Mersin, mavi bayraklı plajlarıyla turizm ivmesini artırmayı hedefliyor. Mersin 11 mavi bayraklı plajı yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.

AA AA
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'de hazırlıkların tamamlandığı mavi bayraklı plajlar yaz sezonunda misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Zengin kültürel mirasının yanı sıra eşsiz plaj ve koylarıyla da öne çıkan kentte, deniz turizminde konukların en iyi şekilde ağırlanması için çalışmalar tamamlandı.

KIZKALESİ 

Yaz sezonunda yerli ve yabancı çok sayıda turistin ağırlandığı Mersin'de, başta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi olmak üzere mavi bayraklı 11 plajda hizmet verilecek.

MERSİN’DEKİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR 

Mersin’deki mavi bayraklı plajlar şunlar:

Bozyazı, Erdemli- Kocahasanlı Halk Plajı, Kızkalesi Halk Plajı, Ayaş, Kumkuyu, Gülnar, Silifke, Susanoğlu Halk Plajı-1, Susanoğlu Halk Plajı-2, Taşucu.

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