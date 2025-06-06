Mersin'de bayram tatiliyle Kızkalesi'nde deniz keyfi

İHA

Mersin'de bulunan Kızkalesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatili fırsat bilen yüzlerce aile, Kızkalesi'nde denize girerek serinledi.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan ve denizin ortasında bulunan Kızkalesi ile eşsiz bir görüntüye sahip Mersin'de Kurban Bayramı tatili ile turizm sezonu açıldı.

KIZKALESİNE BÜYÜK İLGİ

Doluluk oranlarının yüzde 80'lerde olduğu kentte en çok ilgiyi ise Kızkalesi gördü.

HAVA SICAKLIĞI: 30 DERECE

Deniz suyu sıcaklığının 23, hava sıcaklığının 30 dereceleri geçtiği kentte tatilciler güneşin tadını çıkardı.

Hem kumsalda çocuklarıyla oynayan hem de güneşlenen aileler, denizde de serinledi.

BAYRAM TATİLİNİ FIRSAT BİLENLER KIZKALESİ'NDE

Ankara'dan Kızkalesi'ni görmeye gelen Regnin Solmaz, bayram tatilinde biraz eğlenip, dinlenip, geri döneceklerini söyledi.

Diyarbakır'dan ailece geldiklerini belirten Mustafa Özdemir ise, "Bayram tatili nedeniyle geldik. 3 gün kalıp geri döneceğiz. Hava, deniz güzel, çocuklarla vakit geçiriyoruz." dedi.

Hatay'dan gelen Nedim Solmaz da, "Kızkalesi'ne üçüncü gelişim. Her gelişimde memnun kaldım. Denizi çok güzel, herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.