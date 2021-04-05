Muradiye Şelalesi'nin debisi, karların erimesiyle arttı

Yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktalarından olan Muradiye Şelalesi, karların erimesiyle birlikte yüksek debiye ulaştı.

Van'da debisi her yıl yükselen ve 20 metrelik mesafeden akan Muradiye Şelalesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte fotoğrafçıların da ilgisini çekti.

Şelale, kışın Pamukkale'deki travertenleri andıran buzla kaplı hali, yazın ise coşkulu akışı ile eşsiz manzara sunuyor.

Çevre illerden gelenler, şelalenin manzarasıyla fotoğraf çektirirken çay içip, mısır yemenin keyfini çıkarıyor.

"KIŞIN DONMUŞ HALİ, KARTPOSTALLIKTI"

Erciş ilçesinden şelaleyi görmeye gelen Gülşen Günay, hayran kaldığını belirterek, "Kalabalık grupla geldik şelaleye. Muradiye Şelalesi her mevsim ayrı güzel oluyor. Bizler de bunu bildiğimiz için ilkbaharın başladığı bugünlere denk getirdik bu gezimizi. Bu mevsimde daha coşkun, daha gürül gürül akıyor. Kışın geldiğimizde donmuş hali tam kartpostallıktı ve çok güzeldi. Buraya gelenler fotoğraf çekip, aileleriyle piknik yapıyorlar. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

VAN GÖLÜ'NE DÖKÜLÜYOR

Sami Demir ise "Urartuların başkentindeyiz. Emrah ile Selvi’nin diyarındayız. Bu güzellikleri gelip görmek güzel bir şey. Muradiye Şelalesi, Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan güzellik. Çünkü tamamıyla doğal olması bizleri buraya çekiyor. Akarsuların, derelerin kaynağı burası. Buradan Van Gölü'ne dökülüyor. Dökülen bu sularda inci kefali yumurta bırakıyor ve gelecekte bunlar bize besin kaynağı oluyor. Muradiye Şelalesi'ne müthiş ziyaretçi akını var." dedi.

































