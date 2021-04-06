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    Muş Ovası'na gelen bahar, besicilerin yüzünü güldürdü

    Zorlu kış şartlarının ardından bahar mevsimiyle birlikte ovalar yeşile bürününce, besiciler de küçükbaş hayvanlarını meralara çıkardı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 13:01
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    Muş Ovası'na gelen bahar, besicilerin yüzünü güldürdü

    Kış sezonunda yer yer kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Muş Ovası ve meralar havaların ısınmasıyla birlikte yeşile büründü.

    Meralarda başlayan canlanma en fazla besicileri sevindirdi.

    Kış sezonu boyunca hayvanlarını ahırlarda besleyen Konukbekler köyündeki besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.

    SAMAN VE YEM VERMİYORLAR

    Hayvanları meralara salan besiciler, saman ve yem alma derdinden de kurtuldu. Besicilerden Abdullah Tatlı, "Bu sene kışımız çok zorlu geçti. Hayvanlar için biriktirdiğimiz saman, ot, arpa bitti. Çok şükür ki zamanında da havalar ısındı. Hayvanlarımız meralara çıkınca rahata kavuştuk." dedi.

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    "HER ŞEY ÇOK PAHALI OLDUĞUNDAN, HAYVANLARA BAKMAK ZOR"

    Besici Ahmet Tan da, "5 aydır hayvanlarımıza yem yetiştirmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun ilkbahar geldi, hayvanlarımızı meraya çıkarttık, mutluyuz. Sabahleyin saat 6'da mesaimiz başlıyor. Hayvanlara biraz saman verdikten sonra meraya getiriyoruz. Saat 17-18.00 gibi ahıra geri götürüyoruz. Bu kış için 30 bin liralık saman, 15 bin liralık arpa aldık. Tabii her şey çok pahalı olduğundan dolayı hayvanlara bakmak çok daha zor oluyor. Ben ve amca oğlunun 150 koyunu var. Biz sadece ilkbahara çıkmanın uğraşı içindeydik. En az 45 bin lira harcamamız oldu." diye konuştu.

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