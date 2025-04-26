Muş'ta ters laleleri görmek için 500 kilometre yol geldiler

İHA

Anadolu'nun kapılarının aralandığı Muş'ta, baharın gelişiyle birlikte doğa adeta renk cümbüşüne büründü. Endemik ve nadir bir tür olan ters lalelerin oluşturduğu büyüleyici manzara, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Trabzon’dan yola çıkan bir grup doğa tutkunu, yaklaşık iki saat süren zorlu bir yürüyüşün ardından Karaağaç Dağı'na ulaştı. Bin 800 metre rakımda açan ve yalnızca kısa bir süre canlı kalabilen ters laleleri görüntülemek isteyen doğaseverler, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle doğanın bu eşsiz armağanını ölümsüzleştirmek için yoğun çaba harcadı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lalelere zarar vermemek için özen gösteren ziyaretçiler, yalnızca fotoğraf çekerek doğaya duydukları saygıyı gösterdi.

"YERE ÇÖP ATMIYOR, BİTKİLERE DOKUNMUYORUZ"

Muş’un ters laleleriyle buluşmak için Trabzon’dan gelen yazar Gönül Erdem Akan, duygularını şöyle dile getirdi:

Trabzon’dan, özlemini çektiğimiz ters laleleri — yani ağlayan gelinleri — görmek için yola çıktık. Aramızda İzmir’den, Antalya’dan gelen doğaseverler de var. Farklı yaşlardan ve mesleklerden oluşan 100 kişilik bir ekibiz. En yaşlı üyemiz 81 yaşında, üstelik usta bir fotoğrafçı. Şu anda bin 800 metredeyiz. Bu narin çiçeklere zarar vermemek için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Doğayı korumak bizim için çok önemli. Yere çöp atmıyor, bitkilere dokunmuyoruz. Buradan herkese çağrımız var: Gelin, bu güzellikleri görün; ama doğayı koruyarak, sevgiyle yaklaşın. Unutmayın, ters lalelere zarar vermenin ciddi para cezaları var. Biz 500 kilometre yol geldik ve burada sadece seyrettik, sadece sevdik.

"ÇİÇEKLERE TAM VAKTİNDE YETİŞTİK"

Trabzon Fotoğraf ve Dağcılık Kulübü 2. Başkanı Murathan Bayrak ise Muş’a ikinci kez geldiklerini belirterek şunları söyledi:

İki yıl önce de buradaydık. Muş’un doğası ve insanlarının sıcak misafirperverliği bizi o kadar etkiledi ki, tekrar gelmeye karar verdik. Bu kez iki otobüs dolusu doğaseverle geldik. Çiçeklere tam vaktinde yetiştik, bol bol fotoğraf çektik. Her şey harikaydı. Gezmeye ve keşfetmeye devam edeceğiz.

"MUŞ'UN DOĞASINA VE MİSAFİRPERVERLİĞİNE HAYRAN KALDILAR"

Gruba rehberlik yapan Muşlu fotoğraf sanatçısı Kenan Demir de duygularını şu sözlerle paylaştı: