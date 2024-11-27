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AA & Ensonhaber

Ordu şehir merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Ulugöl Tabiat Parkı'nda, 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Türkiye'nin 36. tabiat parkı olarak bilinen Ulugöl'deki kar kalınlığı yarım metreden fazla oldu.

VATANDAŞLAR, EŞSİZ MANZARADA GEZDİ

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen parkı ziyaret eden vatandaşlar, eşsiz manzarayı izleme fırsatı buldu.

Karla kaplanmış tabiat parkı, havadan çekilen görüntülerle de gözler önüne serildi.