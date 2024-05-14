Palandöken'de Mayıs ayında kar keyfi Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, dün gece ve sabaha karşı yağan karla yeniden beyaza bürünürken, bölgeye çıkan vatandaşlar, kar topu oynayrak eğlendi.

DHA

Erzurum'da son bir haftadır etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kış sezonu boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Palandöken'de Mayıs'ta kar keyfi

Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'e çıkanlar, kar topu oynadı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

"Kar, Erzurum'a ve Palandöken'e de çok yakışıyor"

Gezmeye gelen Tamer Mutlu,

Kar berekettir. Erzurum'a ve Palandöken'e de çok yakışıyor. Biz de gezmek için çıktığımız dağda arkadaşla kar topu oynadık. Palandöken'in zirvesinden baktığımızda ova yeşil iken dağlar beyaz. Tablo gibi görüntü.

diye konuştu.

Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfıra kadar düşmesi nedeniyle birçok ev ve iş yerlerinde soba ve kaloriferler yakılmaya devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)