Phuket Adası, aşı olan turistlere kapılarını açıyor

Hükümet, Phuket Adası’nda koronavirüse karşı aşılanan yurtdışı ziyaretçiler için zorunlu karantina şartının 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılmasını onayladı.

Tayland’ın dünyaca ünlü turistik adası Phuket’te koronavirüse karşı toplu aşılama programı, turizm gelirlerinin ülke ekonomisindeki payı nedeniyle ülkenin geri kalanından 2 ay önce başlamış, aşılananlara yönelik karantinasız seyahat uygulamasının ise Temmuz’da yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

11 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Tayland’da hükümet sözcüsü Anucha Burapchaisri, yapılan kabine toplantısında, koronavirüs aşısının her iki dozunu da yaptıran yurtdışı ziyaretçiler için zorunlu karantina şartının 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılmasının onaylandığını duyurdu.

Phuket Adası, ülkede yeniden açılma planlarında pilot program olarak kabul ediliyor.

İKİ DOZ AŞI ŞARTI

Phuket Sandbox olarak adlandırılan karantinasız seyahat planı kapsamında yurtdışı ziyaretçilerin, koronavirüse karşı tamamen aşılanmış olmaları ve hükümetin düşük veya orta riskli olarak kabul ettiği ülkelerden gelmeleri koşuluyla karantina şartı olmadan adaya özgürce giriş yapmalarına izin verilecek.

SON 72 SAAT İÇİNDE ZORUNLU PCR TESTİ

Tayland veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış aşıları yaptırması gereken yurtdışı ziyaretçilerden, 100 bin dolarlık koronavirüs sağlık sigortası poliçesi ve varıştan sonraki 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri isteniyor.

VAKALAR ARTARSA YENİDEN KAPANMA OLABİLİR

Tayland hükümeti, Phuket’teki haftalık vaka sayısının 90’ı aşması, 3 ilçede veya 6’dan fazla köyde bulaşma görülmesi veya sağlık tesislerinin kapasitelerinin yüzde 80’i aşması gibi durumlar söz konusu olursa yeniden açılmayı iptal edecek.





