Rize’de Fırtına Deresi’nde rafting heyecanı

Serinlemek ve adrenalin dolu anlar yaşamak isteyenler, Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi’nde düzenlenen yaklaşık 10 kilometrelik rafting turlarına katıldı. Ziyaretçiler, ekipler tarafından verilen temel eğitimlerin ardından deredeki zorlu parkurlarda keyifli ve heyecan dolu anlar yaşadı.

GÜVENLİ VE HER YAŞA UYGUN RAFTİNG

Rafting antrenörü Aydın Aksoy, "7’den 70’e herkese Fırtına Deresi’nde güvenli rafting deneyimi yaşatmak istiyoruz" dedi. Aksoy, yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de rafting için bölgeye geldiğini belirterek şunları ekledi:

Gelenlere raftingin tehlikesiz ve eğlenceli boyutunu gösteriyoruz. Fırtına Deresi’ni tanıtmaya ve herkese rafting keyfini yaşatmaya devam edeceğiz. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum.

TURİSTLERİN DENEYİMLERİ

Ürdün’den gelen Muhammed Elsharif, Fırtına Deresi’nde rafting yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

İstanbul’dan bölgeye gezmeye gelen Muhammed Ali Sandıkçı ise, "Hayatımda ilk kez rafting yaptım. On numara bir eğlenceydi, çok eğlendim" diye konuştu.

Lüleburgaz’dan ailesiyle gelen 11 yaşındaki Zeynep Zümra Tezcan ise, "Çok güzel geçti, çok mutlu oldum. Su biraz soğuktu, rüzgar da vardı ama çok eğlendim. Tekrar yaşamak isterim" dedi.

FIRTINA DERESİ'NE DAVET

Bölgede rafting turları, hem yerli hem yabancı ziyaretçilere doğayla iç içe güvenli bir deneyim sunuyor. Turlar, adrenalin ve eğlencenin yanı sıra Fırtına Deresi’nin doğal güzelliklerini keşfetmek için de ideal bir fırsat olarak öne çıkıyor.