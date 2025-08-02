Sakarya Acarlar Longozu, ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri de Sakarya'da bulunan Acarlar Longozu.

Longozun her köşesi farklı bir güzellik ve deneyim sergiliyor.

Longozu geçen yıl 276 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın sonuna kadar da 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu, göçmen kuşları, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, piknik alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

EN BÜYÜK SUBASAR ORMANI

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu, göçmen kuşları, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, piknik alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

BALIK VE GÖÇMEN KUŞLARIN YUVASI

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanıyla alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, dalgıç türleri, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek, sülün, çulluk, yaban ördeği, deniz ve balık kartalları gibi 200'e yakın yerli ve göçmen kuşun barındığı longoz, yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna, kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor.

NİLÜFERLERİ BÜYÜLÜYOR

Özellikle sabah saatlerinde açan, akşama doğru kapanan nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longozda, dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu yanında göl soğanları, su menekşesi gibi endemik türler de yer alıyor.

AHŞAP GEZİ YOLLARI

Birinci derece sit alanı olarak korunan longoza gelen ziyaretçiler, 1.250 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yollarında bitki ve kuş türlerini gözlemleyebiliyor, doğal güzellikleri keşfetme fırsatı yakalıyor.

Deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan longoz, biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ziyaretçiler, son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenen yürüme yollarının yanı sıra köprülerden geçerek ormanda gezinme imkanı buluyor. Dinlenme alanlarında soluklanan ziyaretçiler, doğayla baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

"LONGOZ TARİF EDİLEMEZ, YAŞANIR"

Acarlar Longozu tesisinin müdürü Samet, ziyaretçileri longozun girişinde yöresel ürünler bölümü, restoran, yürüyüş parkuruyla karşıladıklarını ifade ederek, "Tek parça olması dolayısıyla dünyada ikinci, Türkiye'de tek olan Acarlar Longozumuz her mevsim ayrı güzel. Bu mevsimde farklı tonlarda 12 kilometre boyunca sağlı sollu nilüfer çiçeklerimiz var. Muhteşem görsel sunuyor. Sadece çiçeklerimiz değil, burası kışın 200'den fazla tespit edilen kanatlı hayvanın göç noktası. Belli sürelerde kuluçka döneminde kalıp tekrar göç ediyorlar. Yani longoz tarif edilemez, yaşanır." diye konuştu.

"GÖRSEL ŞÖLEN"

Eskişehir'den gelen Yüksel Aşkın da longozda yürüyüş yaptığını ve beğendiğini dile getirerek, "Tabiat harikası bitkiler gördüm. Hayvanlardan karabatakları gördük. Burası çok güzel. Halka sunulmuş ve çocuklara deneyim sağlayacak güzel bir hizmet. Özellikle nilüferleri, çiçekleri çok güzel. Görsel şölen." diye konuştu.

"HARİKA ÖTESİ BİR DOĞA"

İstanbul'dan gelen Arzu Erkan ise longozdan etkilendiğini belirterek, "Muhteşem ötesi bir doğa. Orman yolunda yürüyeceğimizi, köprülerden geçeceğimizi hiç düşünmemiştim. Nilüferler de çok güzel. İlk kez nilüfer gördüm, fotoğraflarını internetten, sosyal medyadan görmüştüm ama canlısını görmemiştim. Çok güzeller. Harika ötesi bir doğa. Kesinlikle tekrar gelmek isterim." dedi.

"HERKES GÖRMELİ"

Ankara'dan Karasu'ya atanan özel eğitim öğretmeni Kübra Çelikağı, ilçenin denizini ve doğasını çok beğendiğini kaydederek, "Acarlar Longozu, bitki çeşitliliği açısından çok güzel bir yer. Nilüferler, çeşitli kuş ve endemik bitki türleri var. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ankara'dan misafirlerim var, hep birlikte burayı gezmeye geldik." ifadelerini kullandı.

"AİLELER İÇİN GÜZEL BİR YER"

Bursa'da sınıf öğretmenliği yapan Seyide Portu da yaz tatili dolayısıyla arkadaşının yanına gezmeye geldiğini, longozda kahvaltı yapıp çevreyi gezdiklerini anlatarak, "Aileler için güzel bir yer. Ben de sonraki yaz ailemi ya da arkadaşlarımı getirmek isterim." şeklinde konuştu.