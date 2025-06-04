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İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıkı denetimleriyle doğal dokusu titizlikle korunan Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ve yaz sezonu boyunca doğaseverlerin ilk durağı olmaya hazırlanıyor. Beyaz kumsalları, turkuaz rengi berrak suları ve temiz havasıyla Türkiye'nin gözbebeği olan Salda, alınan kapsamlı güvenlik, temizlik ve ulaşım önlemleri sayesinde ziyaretçilerine huzurlu bir tatil deneyimi vadediyor.

BEYAZ ADALAR'A ARAÇ GİRİŞİ YASAK

Koruma altına alınan Beyaz Adalar bölgesine araçla giriş yasaklanmış durumda. Ziyaretçiler, araçlarını belirlenen otoparklara bıraktıktan sonra çevre dostu elektrikli ring araçlarıyla göl kıyısına ulaşabiliyor. Alanda 24 saat aktif güvenlik kameraları, jandarma ekiplerinin gözetimi ve çevreyle uyumlu sosyal tesisler sayesinde hem doğal yapı korunuyor hem de ziyaretçilerin güvenliği sağlanıyor.

GÖKYÜZÜNDE SALDA DENEYİMİ: BALON TURLARI İLGİ GÖRÜYOR

Salda Gölü’nün eşsiz manzarasını bu yıl da gökyüzünden izlemek mümkün. Geçen sezon büyük ilgi gören sıcak hava balonu turları, bu yıl da sabahın erken saatlerinde gerçekleştiriliyor. Özel firmalar tarafından düzenlenen bu uçuşlar, gölü farklı bir perspektiften keşfetme imkânı sunarken, ziyaretçilerin unutulmaz anılar biriktirmesine olanak tanıyor.

HEM SAHİLDE HEM GÖLDE GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Salda’da güvenlik, turizm planlamalarının merkezinde yer alıyor. Göl içerisindeki halk plajlarında boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar görev yaparken, AFAD ve jandarma ekipleri de elektrikli botlarla sürekli devriye halinde. Sahil güvenliği ise Jandarma Atlı Birliği’nin atlı timleri ve 8x8 amfibik UTV araçlarla sağlanıyor. Doğal yaşamı korumaya yönelik olarak da özellikle hassas bölgeler sürekli gözetim altında tutuluyor.

BİLİM VE TURİZM SALDA'DA BULUŞUYOR

Yeni açılan Salda Bilim Merkezi, bölgenin hem doğal mirasını korumaya hem de bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapmaya başladı. Ziyaretçiler merkez aracılığıyla gölün eşsiz jeolojik yapısı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Salda’nın hem doğa harikası hem de bilimsel bir değer taşıdığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'nde yer alıyor. Doğal güzelliği ve bilimsel önemiyle dünyada benzeri sadece iki yerde görülebilen bir ekosisteme sahip. Bilim merkezimiz bu yıl itibarıyla faaliyete geçti. Hem araştırmacılara hem de ziyaretçilere göl hakkında bilgi sunuyor. Artan sıcaklıklarla birlikte plajlarımız da dolmaya başladı. Güvenli yüzme alanları, cankurtaran ekipleri, jandarma devriyeleri ile birlikte huzurlu bir tatil ortamı sunuyoruz.

BALONLA SALDA'YI İZLEME FIRSATI

Kaymakam Turan, sıcak hava balonlarının turizm açısından sağladığı katkıya da değinerek, "Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören balon uçuşlarımız bu sezon da aktif olarak sürüyor. Sabahın erken saatlerinde yapılan bu turlar, gölü kuşbakışı izlemek isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor" dedi.

HEDEF 400 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

2024 yılında 250 bini aşkın ziyaretçiyi resmi kayıtlara göre ağırladıklarını söyleyen Turan, bu yılki hedeflerinin 400 binin üzerine çıkmak olduğunu belirtti:

Bayramda tüm vatandaşlarımızı Salda’nın eşsiz doğasını görmeye davet ediyoruz. Gölümüz, yaz sıcaklarında doğayla iç içe huzur arayanlar için birebir.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI

İstanbul’dan gelen ziyaretçilerden Sibel Çokakbaş, Salda’nın doğal güzelliğine hayran kaldığını dile getirerek, "Turkuaz suyunu, bembeyaz kumsallarını çok duymuştum. Gerçekten büyüleyici. Etrafın yemyeşil doğayla çevrili olması da ayrı bir huzur veriyor. İyi ki gelmişiz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Ankara’dan gelen Zeynep Yıldırım ise Salda’yı “Türkiye’nin Maldivleri” olarak tanımlayarak, “Bu güzelliği televizyondan izlemekle yetinmek olmaz. Gerçekten de Maldivler’e benziyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen herkesin mutlaka uğraması gereken bir yer” diye konuştu.