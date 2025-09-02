Şehirden cennete kaçış: Türkiye'nin nefes kesen yaylaları

Türkiye’de her yayla, kendine özgü güzellikler barındırıyor...

Yaz aylarında artan sıcaklardan uzaklaşmak, doğanın serin kollarına sığınmak isteyenler için Türkiye’nin yaylaları ideal bir durak oluyor.

Bu bölgeler, sadece temiz havasıyla değil, aynı zamanda sunduğu doğal güzellikler, geleneksel yaşam izleri ve farklı coğrafi özellikleriyle de öne çıkıyor.

Sislerin arasında kaybolan ahşap evleri, çam ormanlarının içindeki yürüyüş rotaları ve serin göletleriyle yaylalar, adeta kartpostallardan fırlamış görüntüler sunuyor.

İşte Türkiye’nin farklı bölgelerinde öne çıkan yaylalara dair detaylı bir yolculuk…

Türkiye’nin gözde yaylaları

1. AYDER YAYLASI (RİZE - ÇAMLIHEMŞİN)

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine 19 km mesafede bulunan Ayder Yaylası, Karadeniz’in en bilinen yaylalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ahşap evleri, sisler arasından beliren manzarası ve ulaşım kolaylığıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yaz aylarında şelalelerinden akan buz gibi sular, doğa yürüyüşü yapanlara eşlik ediyor.

2. TAHPUR YAYLASI (RİZE)

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tahpur Yaylası, Türkiye'nin en yüksek rakımlı yaylası olarak öne çıkıyor.

Doğal güzellikleri, geniş çayırları ile henüz çok keşfedilmemiş olması, yaylaya gelenlere daha sakin bir ortam sunuyor.

Özellikle yürüyüş ve kamp yapmak isteyenler için uygun koşullar bulunuyor.

3. POKUT VE SAL YAYLALARI (RİZE - KAÇKAR)

Pokut Yaylası, Karadeniz’in yükseklerde gizlenen doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sessizlik ve dinginlik arayanlar için huzurlu bir ortam sunuyor. Pokut’a komşu Sal Yaylası da benzer özellikler taşıyor.

Sisler arasında kaybolan yeşil manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının rotasına giriyor.

4. KAVRUN YAYLASI (RİZE - KAÇKAR)

Kaçkar Dağları’nın eteklerinde bulunan Kavrun Yaylası, Aşağı ve Yukarı Kavrun olarak ikiye ayrılıyor.

Dağların zirvesinde adeta bulut denizi manzarası sergiliyor. Trekking rotaları ve doğal güzellikleriyle macera severleri kendine çekiyor.

5. ANZER YAYLASI (RİZE - İKİZDERE)

İkizdere ilçesinin yaylaları arasında yer alan Anzer, sadece manzarasıyla değil, endemik bitki çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü Anzer balı, bu yaylada yetişen özel bitkiler sayesinde üretiliyor.

6. HIDIRNEBİ YAYLASI (TRABZON - AKÇAABAT)

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Hıdırnebi Yaylası, yaz aylarında serin bir nefes almak isteyenleri ağırlıyor.

Bölgedeki konaklama ve yeme-içme imkanları sayesinde turistik cazibesi artıyor.

Geniş düzlükleri ve temiz havasıyla ailelerin de sıkça tercih ettiği bir yayla haline geliyor.

7. GÖMBE YAYLASI (ANTALYA - KAŞ)

Kaş ilçesinde Akdağ’ın eteklerine gizlenen Gömbe Yaylası, Antalya’nın kavurucu yaz sıcaklarından kaçanlara nefes aldırıyor.

Serin havasının yanı sıra Uçarsu Şelalesi ve Yeşil Göl gibi doğa harikalarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

Yürüyüş yapmak ve göl kenarında vakit geçirmek isteyenler için eşsiz bir seçenek oluyor.

8. ALADAĞ YAYLALARI (BOLU)

Bolu’nun doğa harikalarından biri olan Aladağ Yaylaları, geniş çam ormanları ve yemyeşil düzlükleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Trekking, kamp ve dağ bisikleti gibi aktiviteler için uygun yapısıyla doğa sporcularının sıkça uğradığı bir bölge oluyor.

9. SARIALAN YAYLASI (BOLU)

Sarıalan Yaylası, düzlükleri ve çam ormanlarının arasında sunduğu doğal güzelliklerle ziyaretçilerini cezbediyor.

Yaz aylarında kamp yapmak, bisiklete binmek veya motosikletle keşif yapmak isteyenler için keyifli bir rota sunuyor.