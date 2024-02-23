Sokak sokak İstanbul’da en uygun fiyatlı çay içilebilecek yerler Çay-simit İstanbullunun vazgeçilmesi. Dışarıdaki mekanlarda çay fiyatları da yükseldi. Şöyle demli bir çay eşliğinde sohbet etmek, İstanbul’u gezerken mini bir çay molası vermek artık hayal değil. İşte İstanbul'da ucuz çay içilecek yerlerin listesi.

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Cam bardaktaki çayın 50 lira, fincandaki çayın 75 lira olduğu mekanları görünce, “Çay kaç lira?” diye sormadan oturulmaz oldu.

Bu konuda mekanların dışına fiyat tabelası asmak zorunluluğuyla ilgili çıkarılan kurallar da bu hisse hizmet ediyor.

Kebapçılar bile artık lahmacun, kebap yedikten sonra ikram ettikleri çayı para ile sunmaya başladı.

Peki İstanbul’u gezerken kesemize uygun çay bulunamayacak mı?

Fikir vermesi açısından İstanbul’da çayın nerelerde içilebileceğini araştırdık.

Öncelikle başta yerel yönetimlerin mekanlarında çayın daha ekonomik sunulduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan mahalle içi, ara mekanlardaki küçük pastaneler, kır pidecileri de çay içmek için oturabilecek mekanlar arasında.

Sur içindeki mekanlarda fiyatlar daha uygun

Hele ki eski İstanbul’da dolaşıyorsanız, hanlar hem gezi için hem çay ve bir köpüklü kahve tadımı için güzel mekanlardan.

Öyle çok ünlü, Instagram’da yoğun paylaşılan hanlara giderken aman dikkat, çünkü şimdilerde onlarda da fiyatlar arttı.

Ama manzara hepsinde aynı değil.

(Kuveloğlu Han)

Kapalıçarşı

Örneğin Kapalıçarşı’nın Mahmutpaşa çıkısında sağ kolda kalan Yıldız Han’da çayın yanı sıra köpüklü kahve hem ekonomik hem de çok lezzetli.

Sirkeci

Marmaray ile Sirkeci’ye gidildiğinde muhakkak Sirkeci Garı’nda bir mola verip, hem tarihi atmosferi içine çekip hem de bir bardak çayı 10 liradan içebilirsiniz.

Karaköy’de Mimar Sinan’ın İstanbul'a kazandırdıklarından olan Rüstem Paşa Kervansaray’ında yani günümüzde bilinen adıyla Kurşunlu Han’da çay 5 liraya içilebiliyor.

(Kurşunlu Han)

Eminönü

Tahtakale’ye gidildiğinde Rüstem Paşa Camii’nin hemen karşısındaki sokağın sağındaki büfe de uygun fiyatlı çay içilebilecek mekanlardan. Tarihi duvarlara sırtınızı yaslayıp güzelce çayınızı yudumlayabilirsiniz.

Aynı güzergahta bu kez Eminönü’nden Zeyrek'e doğru giderken Kuveloğlu Han'da çay 7,5 lira.

(Kuveloğlu Han)

Boğaziçi’nde ekonomik çay içilir mi?

İstanbul’da hem de Boğaziçi’nde ekonomik çay içilir mi? Tabii ki içilir.

Anadolu Hisarı Öğretmen Evi’nde denize sıfır konumda çay keyfi bir başka.

Beyoğlu’nda çay içilecek mekanlar

Bu arada Beyoğlu’ndaki öğretmen evi de yemek ve üzerine çay-kahve için güzel bir mekan.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Aznavur Pasajı’nın bahçesi, özellikle gençler açısından halen ekonomik çay için ciddi bir alternatif.

Eski Fransız yetimhanesindeki belediye işletmesinde de çay hala 5 lira.

Eyüpsultan

Eyüpsultan’a gidecekseniz, hem Artİstanbul’u herhangi bir ücret ödemeden dolaşmak şansına sahip olursunuz hem de içindeki işletmede uygun fiyatlı çay içebilirsiniz.

Buradaki Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde, Mimar Sinan’ın eserleri ziyaret edilebilir ve bahçesinde dingin bir ortamda çay yudumlanabilir.

Silivri

Silivri'nin merkezindeki köprünün üzerindeki ağaç evde çayın 1 lira olduğunu söylemeden geçmemek gerek.

Tabii en ekonomiği güzel bir çayı evinizde demleyip, termosunuza koyup yollara düşmeniz.

Çayseverleri çay içmekten kim alıkoyabilir ki?

(Kurşunlu Han)

(Aznavur)

(Yeni Camii)