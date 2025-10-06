Sonbahar bir başka güzel: İstanbul'da yapılabilecek 14 güzel aktivite

İstanbul, yaz kalabalığının azaldığı, doğanın renk değiştirdiği sonbahar aylarında adeta yeniden doğuyor.

Şehrin kalabalığı yerini huzurlu sokaklara bırakırken Boğaz’dan gelen rüzgar, her köşede hissediliyor.

Bu dönemde İstanbul, hem doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere hem de kültürel keşifler yapmayı sevenlere sayısız olanak sunuyor.

İşte sonbahar günlerinde şehrin tadını çıkarmak isteyenler için birbirinden keyifli 14 etkinlik...

1. ADALARDA BİSİKLET TURU

Büyükada, Heybeliada ve Burgazada sonbaharda kalabalıktan uzak, sessiz sokaklarıyla dikkat çekiyor.

Bisikletle ada turu yapmak, rüzgarla birlikte mevsimin dinginliğini yaşatıyor.

2. BELGRAD ORMANI'NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Yaprakların sararıp yere düştüğü bu dönemde ormanın iç yolları altın bir halı gibi görünüyor.

Burada yürüyüş yapmak, dolu dolu huzur hissetmek için en iyi yollardan biri.

3. KUZGUNCUK SOKAKLARINDA YÜRÜYÜŞ

Tarihi evleri, taş sokakları ve sessiz atmosferiyle Kuzguncuk, İstanbul’un nostaljik yüzünü yansıtıyor.

Sonbaharda bu mahallede yapılan bir yürüyüş, geçmişe küçük bir yolculuk yapmış gibi hissettiriyor.

4. GÜLHANE PARKINDA SONBAHAR PİKNİĞİ

Tarihi ağaçların gölgesinde, yaprak sesleri eşliğinde piknik yapmak şehir içinde kısa bir kaçışı mümkün kılıyor.

5. GALATA KÖPRÜSÜ'NDE GÜN BATIMINI İZLEMEK

Haliç’e yansıyan gün batımı, turuncu ve pembe tonlarıyla unutulmaz bir manzara sunuyor.

Sonbaharda hafif sisli hava bu anı daha da büyüleyici hale getiriyor.

6. BALAT VE FENER SOKAKLARINDA FOTOĞRAF TURU

Renkli evleri, taş merdivenleri ve dar sokaklarıyla Balat, sonbahar ışığında adeta bir açık hava galerisine dönüşüyor.

Fotoğraf severler için büyüleyici kareler yakalama fırsatı sunuyor.

7. PİERRE LOTİ TEPESİ'NDE KAHVE MOLASI

Haliç manzarasına karşı bir fincan kahve eşliğinde sessiz bir mola vermek, şehrin karmaşasından uzaklaşmak için güzel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

8. ORTAKÖY SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ

Boğaz köprüsüne karşı yürüyüş yapmak, deniz sesi ve martı çığlıklarıyla İstanbul’un klasik ama her seferinde yeniden büyüleyen bir deneyimini yaşatıyor.

9. YILDIZ PARKI'NDA YÜRÜYÜŞ

Parkın iç yollarında biriken sarı yaprakların üzerinde yürümek, doğayla bütünleşmeyi sağlıyor.

Fotoğraf çekmek için de sonbaharın en güzel noktalarından biri oluyor.

10. TARİHİ YARIMADAYI GEZMEK

Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı çevresi sonbaharda hem daha sakin hem de daha ferah oluyor.

Tarihi dokunun sessizlikle birleştiği bu dönemde yürüyüş yapmak keyif veriyor.

11. ÜSKÜDAR SAHİLİNDE VAPUR İZLEMEK

Akşam saatlerinde denizin üstünden geçen vapurları izlemek, İstanbul’un sakin ve duygusal yüzünü gösteriyor.

12. EMİRGAN KORUSU'NDA SABAH YÜRÜYÜŞÜ

Sonbahar sabahlarında korunun içinden yükselen toprak kokusu, günün en huzurlu başlangıcını yapma fırsatı sağlıyor.

13. BOĞAZ VAPURUYLA ANADOLU YAKASI'NA GEÇMEK

Sabah erken saatlerde yapılan bir vapur yolculuğu, martı sesleriyle birlikte İstanbul’u denizden seyretme imkanı sunuyor.

14. KESTANE VE SALEP KEYFİ YAPMAK

Soğuyan havada elde sıcak bir salep ve taze kestane ile yürüyüş yapmak, sonbaharın en sade ama en keyifli aktivitelerinden biri oluyor.