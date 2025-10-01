Sükunet arayanlara: Karadeniz'in masalsı yaylaları

Türkiye'nin saklı ve sakin hazineleri...

Karadeniz yaylaları, tarih boyunca göçer yaşamın bir parçası olarak şekilleniyor; yaz aylarında köylerden yüksek meralara çıkılarak hem hayvancılık yapılıyor hem de doğayla iç içe bir yaşam sürülüyor.

Günümüzde bu yaylalar, yalnızca bölge halkının değil, doğa ve kültür arayışındaki gezginlerin de ilgi odağı haline geliyor.

İşte kalabalıklardan uzak, doğal güzellikleri ve özgün kültürel dokusuyla mutlaka görülmesi gereken Karadeniz yaylaları...

1. KARAGÖL- SAHARA MİLLİ PARKI

Artvin’in Şavşat ilçesindeki Sahara Yaylası ve Karagöl, zengin bitki örtüsü ve sakin atmosferiyle öne çıkıyor.

Milli park kapsamında koruma altında bulunan bölge, yürüyüş parkurları, orman içi patikaları ve göl manzaralarıyla doğa severlerin ilgisini çekiyor.

KALABALIKTAN UZAK

Sabah sisleri ve serin yayla havası buraya ayrı bir karakter katıyor.

Doğa yürüyüşleri ve kamp için uygun olan Sahara, kalabalıktan uzak bir keşif noktası olarak dikkat çekiyor.

2. ANZER YAYLASI

Anzer Yaylası, çiçek çeşitliliği ve endemik bitkileriyle dünyanın sayılı bölgelerinden biri kabul ediliyor.

Yalnızca bu bölgede üretilen ve sınırlı miktarda elde edilen Anzer balı, yaylanın ününü artırmış durumda.

ZİYARETÇİLER İÇİN EŞSİZ BİR KONUM

Yaz aylarında açan çiçeklerin oluşturduğu renkli manzara, ziyaretçilere benzersiz bir görsel şölen sunuyor.

Zorlu dağ yolları nedeniyle ulaşım güçlük içerse de, doğayla bütünleşmek isteyenler için Anzer eşsiz bir deneyim sağlıyor.

3. POKUT VE SAL YAYLASI

Çamlıhemşin’in yüksek dağlarında yer alan Pokut ve Sal yaylaları, manzaralarıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Ahşap yayla evleri, sis bulutlarının arasından beliren uçurum manzaraları ve yemyeşil vadiler bölgeye masalsı bir hava katıyor.

YOL ŞARTLARI ZAHMETLİ

Sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan bulut denizi, fotoğrafçılar için unutulmaz kareler sunuyor.

Yol şartları zahmetli olsa da, bu iki yayla doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir rota oluşturuyor.

4. GORGİT YAYLASI

Artvin'de bulunan Gorgit Yaylası, özellikle yaz aylarında, rengarenk çiçek örtüsü ve temiz havasıyla doğaseverleri cezbediyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN EŞSİZ KONUM

Yaylada, geleneksel yayla evleri ve çadırlar arasında yürüyüş yaparak, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek mümkün.

Ayrıca, yayla çevresindeki göletler, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

5. SAMİSTAL YAYLASI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Samistal Yaylası, 2 bin metreye kadar yükseliyor ve bölgenin en yüksek yaylalarından biri olarak biliniyor.

Yayla, özellikle çiçek örtüsü ve endemik bitki çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

GELENEKSEL YOLCULUK

Yolculuk sırasında, geleneksel ahşap yapıları ve yayla evlerini görmek mümkün.

Yayla, aynı zamanda, bölgenin geleneksel yaylacılık kültürünü gözlemleme imkanı sunuyor.

6. ARSİYAN YAYLASI

Artvin il sınırlarında yer alan Arsiyan Yaylası, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde konumlanıyor.

Yüksek rakımı sayesinde, yaz aylarında bile serin bir iklim sunuyor.

DAĞCILIK İÇİN İDEAL ROTA

Yayla, özellikle trekking ve dağcılık tutkunları için ideal bir rota oluşturuyor.

Yolculuk sırasında, bölgenin zengin florası ve fauna çeşitliliği gözlemlenebiliyor.