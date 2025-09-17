Tarihin sırları gizli: Türkiye'de görülmesi gereken 5 kale

Her biri farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor...

Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Türkiye'de çok sayıda kale bulunuyor...

Bu kaleler yalnızca savunma amaçlı değil, aynı zamanda ticaret yollarını korumak, şehri tehditlerden uzak tutmak ve yönetim merkezleri oluşturmak için stratejik noktalarda konumlanmış.

Her biri, farklı dönemlerin mimari ve kültürel özelliklerini yansıtarak günümüze ulaşan kaleler, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor.

İşte Türkiye'nin en bilinen 5 kalesi...

1. ZİLKALE - RİZE

Karadeniz’in yemyeşil doğasında, Fırtına Deresi’nin batı yamaçlarına kurulan Zilkale, 14. yüzyıldan kalma bir Orta Çağ kalesi olarak öne çıkıyor.

Dış, orta ve iç surlardan oluşan yapısı, dönemin kervan yollarının güvenliğini sağlamak için stratejik bir konumda bulunuyor.

Kale içinde muhafız binası, şapel ve baş kule gibi yapılar yer alıyor.

2. KİLİTBAHİR KALESİ - ÇANAKKALE

1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Boğazı’nın en dar noktasına konumlanıyor.

Yonca yaprağına benzeyen planı ve “denizin kilidi” anlamındaki ismiyle dikkat çeken kale; dış kale, iç kale ve ana kule olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Denizden gelebilecek tehditlere karşı önemli bir savunma noktası.

3. ALANYA KALESİ - ANTALYA

13. yüzyılda Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından inşa edilen Alanya Kalesi, Anadolu’nun en iyi korunmuş kalelerinden biri.

6,5 kilometre uzunluğundaki surları, 140’tan fazla burcu ve yaklaşık 400 sarnıcıyla açık hava müzesi niteliğinde.

Yonca planlı yapısı ve görkemli kapıları, ziyaretçilerine tarihî bir deneyim sunuyor.

4. BOYABAT KALESİ - SİNOP

Gökırmak Vadisi’nde sarp kayalık bir tepe üzerine kurulan Boyabat Kalesi, dikdörtgen ve yuvarlak kuleleriyle dikkat çekiyor.

Güneydoğu köşesindeki büyük yuvarlak kuleye bitişik küçük kapıdan giriş sağlanıyor.

Kayaların doğal yapısına uygun inşası, kaleyi hem estetik hem de savunma açısından önemli kılıyor.

5. GÜVERCİNADA KALESİ - AYDIN

Kuşadası Körfezi’nin girişinde, limanı korumak amacıyla kurulan Güvercinada Kalesi, adını aldığı ada üzerinde yükseliyor.

Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan iç kale ve İlyas Ağa’nın inşa ettiği surlar, kaleyi yürüyerek keşfetmeyi mümkün kılıyor.

Deniz ve kara savunması açısından stratejik bir konumda yer alıyor.