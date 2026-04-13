Tatil rotaları: Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler 2026

Yaz tatili için yurt dışı planı yapmak isteyenler, aynı zamanda ekonomik koşulları da göz önünde bulunduruyor. Döviz kurlarına bakıldığında ise "Türk Lirası'nın değerli olduğu yerler" araştırılmaya başlıyor. İşte, 2026 için en mantıklı tatil rotaları ve TL'nin değerli olduğu ülkeler...
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı.
Yurt dışına çıkmak isteyen birçok kişi, sadece destinasyonun güzelliğini değil, bütçesine uygun olup olmadığını da değerlendiriyor.
Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, tatil tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.
Tatil rotası araştıranlar için Türk Lirası’nın görece daha değerli olduğu ülkeler öne çıkıyor.
Daha uygun fiyatlarla konaklama, yeme-içme ve ulaşım imkanı sunan bu destinasyonlar, 2026 yazı için ekonomik ve keyifli bir alternatif.
İşte hem keşif hem de bütçe dostu seçenekler sunan o rotalar...
TÜRK LİRASI HANGİ ÜLKELERDE DEĞERLİ 2026
Türk Lirası’nın görece değerli olduğu ülkeler genellikle Balkanlar, Kafkasya ve Asya’nın bazı bölgelerinde yoğunlaşıyor.
13 Nisan 2026 güncel kuruna göre;
Sırbistan: 1 TL - 2.5 Sırp dinarı
Arnavutluk: 1 TL - 1.83 Lek
Kuzey Makedonya: 1 TL - 1.18 Makedon dinarı
Bosna-Hersek: 1 TL - 0,037 Mark
Gürcistan: 1 TL - 0,06 Lari
Azerbaycan: 1 TL - 0,038 Manat
Vietnam: 1 TL - 589.09 Dong
Endonezya: 1 TL - 382.92Rupi
Tayland: 1 TL - 0.72 Baht
Hindistan: 1 TL ≈ 2,05 – 2,10 Rupi
SIRBİSTAN'DA NELER YAPILIR
- Belgrad’da Kalemegdan Kalesi’ni gez
- Tuna ve Sava nehirlerinde tekne turu yap
- Skadarlija’da geleneksel yemekler dene
- Novi Sad’a gidip Petrovaradin Kalesi’ni gör
- Gece hayatını deneyimle
- Aziz Sava Katedrali’ni ziyaret et
- Zemun bölgesinde yürüyüş yap
- Ada Ciganlija’da vakit geçir
- Yerel pazarlarda alışveriş yap
- Sırp mutfağını keşfe
ARNAVUTLUK'TA NELER YAPILIR
- Ksamil plajlarında yüz
- Tiran’da şehir turu yap
- Berat’ta tarihi Osmanlı evlerini gez
- Butrint Antik Kenti’ni keşfet
- Saranda sahilinde vakit geçir
- Arnavut mutfağını dene
- Llogara Geçidi’nde manzara izle
- Gjirokastër’i gez
- Tekne turlarına katıl
- Uygun fiyatlı alışveriş yap
KUZEY MAKEDONYA'DA NELER YAPILIR
- Ohri Gölü’nde yüz ve tekne turu yap
- Üsküp’te Taş Köprü’yü gör
- Matka Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yap
- Eski çarşıda dolaş
- Ohri’de kiliseleri gez
- Makedon mutfağını dene
- Vardar Nehri kıyısında vakit geçir
- Tarihi yapıları keşfet
- Yerel pazarlarda alışveriş yap
- Gün batımını Ohri’de izle
BOSNA-HERSEK'TE NELER YAPILIR
- Mostar Köprüsü’nde fotoğraf çek
- Saraybosna Başçarşı’da gez
- Blagaj Tekkesi’ni ziyaret et
- Vrelo Bosne’de doğa yürüyüşü yap
- Bosna mutfağını dene
- Tarihi camileri gez
- Neretva Nehri’nde vakit geçir
- Müze ve savaş tarihini keşfet
- Kahve kültürünü deneyimle
- Yerel pazarları dolaş
GÜRCİSTAN'DA NELER YAPILIR
- Tiflis’te eski şehir turu yap
- Batum sahilinde gez
- Kazbek Dağı’na git
- Gürcü mutfağını dene
- Şarap turlarına katıl
- Teleferikle şehir manzarası izle
- Hamamları deneyimle
- Tarihi kiliseleri gez
- Doğa yürüyüşleri yap
- Gece hayatını keşfet
AZERBAYCAN'DA NELER YAPILIR
- Bakü’de Alev Kuleleri’ni gör
- İçerişehir’de gez
- Gobustan Milli Parkı’nı keşfet
- Hazar Denizi kıyısında yürüyüş yap
- Azeri mutfağını dene
- Halı müzesini ziyaret et
- Ateşgah Tapınağı’nı gör
- Modern mimariyi keşfet
- Alışveriş merkezlerini gez
- Gece manzarasını izle
VİETNAM'DA NELER YAPILIR
- Ha Long Bay’de tekne turu yap
- Hanoi’de eski şehri gez
- Sokak lezzetlerini dene
- Ho Chi Minh City’yi keşfet
- Pirinç tarlalarını gör
- Tapınakları ziyaret et
- Motosiklet turu yap
- Pazarları gez
- Plajlarda vakit geçir
- Kültürel turlara katıl
ENDONEZYA'DA NELER YAPILIR
- Bali’de plaj keyfi yap
- Ubud’da doğayı keşfet
- Tapınakları gez
- Dalış ve sörf yap
- Komodo Adası’nı ziyaret et
- Spa ve masaj deneyimi yaşa
- Yerel pazarlarda alışveriş yap
- Gün batımını izle
- Endonezya mutfağını dene
- Volkan tırmanışı yap
TAYLAND'DA NELER YAPILIR
- Bangkok’ta tapınakları gez
- Phuket’te denize gir
- Yüzen pazarlarda alışveriş yap
- Phi Phi Adaları’nı keşfet
- Tay mutfağını dene
- Masaj yaptır
- Gece pazarlarını gez
- Dalış ve su sporları yap
- Fil kamplarını ziyaret et
- Tekne turlarına katıl
HİNDİSTAN'DA NELER YAPILIR
- Tac Mahal’i ziyaret et
- Jaipur’da sarayları gez
- Varanasi’de Ganj Nehri’ni gör
- Sokak yemeklerini dene
- Tapınakları keşfet
- Tren yolculuğu yap
- Pazarları gez
- Yoga ve meditasyon deneyimi yaşa
- Renkli festivallere katıl
- Kültürel turlara katıl