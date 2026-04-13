Tatil rotaları: Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler 2026

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı.

Yurt dışına çıkmak isteyen birçok kişi, sadece destinasyonun güzelliğini değil, bütçesine uygun olup olmadığını da değerlendiriyor.

Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, tatil tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.

Tatil rotası araştıranlar için Türk Lirası’nın görece daha değerli olduğu ülkeler öne çıkıyor.

Daha uygun fiyatlarla konaklama, yeme-içme ve ulaşım imkanı sunan bu destinasyonlar, 2026 yazı için ekonomik ve keyifli bir alternatif.

İşte hem keşif hem de bütçe dostu seçenekler sunan o rotalar...

TÜRK LİRASI HANGİ ÜLKELERDE DEĞERLİ 2026

Türk Lirası’nın görece değerli olduğu ülkeler genellikle Balkanlar, Kafkasya ve Asya’nın bazı bölgelerinde yoğunlaşıyor.

13 Nisan 2026 güncel kuruna göre;

Sırbistan: 1 TL - 2.5 Sırp dinarı

Arnavutluk: 1 TL - 1.83 Lek

Kuzey Makedonya: 1 TL - 1.18 Makedon dinarı

Bosna-Hersek: 1 TL - 0,037 Mark

Gürcistan: 1 TL - 0,06 Lari

Azerbaycan: 1 TL - 0,038 Manat

Vietnam: 1 TL - 589.09 Dong

Endonezya: 1 TL - 382.92Rupi

Tayland: 1 TL - 0.72 Baht

Hindistan: 1 TL ≈ 2,05 – 2,10 Rupi

SIRBİSTAN'DA NELER YAPILIR

Belgrad’da Kalemegdan Kalesi’ni gez

Tuna ve Sava nehirlerinde tekne turu yap

Skadarlija’da geleneksel yemekler dene

Novi Sad’a gidip Petrovaradin Kalesi’ni gör

Gece hayatını deneyimle

Aziz Sava Katedrali’ni ziyaret et

Zemun bölgesinde yürüyüş yap

Ada Ciganlija’da vakit geçir

Yerel pazarlarda alışveriş yap

Sırp mutfağını keşfe

ARNAVUTLUK'TA NELER YAPILIR

Ksamil plajlarında yüz

Tiran’da şehir turu yap

Berat’ta tarihi Osmanlı evlerini gez

Butrint Antik Kenti’ni keşfet

Saranda sahilinde vakit geçir

Arnavut mutfağını dene

Llogara Geçidi’nde manzara izle

Gjirokastër’i gez

Tekne turlarına katıl

Uygun fiyatlı alışveriş yap

KUZEY MAKEDONYA'DA NELER YAPILIR

Ohri Gölü’nde yüz ve tekne turu yap

Üsküp’te Taş Köprü’yü gör

Matka Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yap

Eski çarşıda dolaş

Ohri’de kiliseleri gez

Makedon mutfağını dene

Vardar Nehri kıyısında vakit geçir

Tarihi yapıları keşfet

Yerel pazarlarda alışveriş yap

Gün batımını Ohri’de izle

BOSNA-HERSEK'TE NELER YAPILIR

Mostar Köprüsü’nde fotoğraf çek

Saraybosna Başçarşı’da gez

Blagaj Tekkesi’ni ziyaret et

Vrelo Bosne’de doğa yürüyüşü yap

Bosna mutfağını dene

Tarihi camileri gez

Neretva Nehri’nde vakit geçir

Müze ve savaş tarihini keşfet

Kahve kültürünü deneyimle

Yerel pazarları dolaş

GÜRCİSTAN'DA NELER YAPILIR

Tiflis’te eski şehir turu yap

Batum sahilinde gez

Kazbek Dağı’na git

Gürcü mutfağını dene

Şarap turlarına katıl

Teleferikle şehir manzarası izle

Hamamları deneyimle

Tarihi kiliseleri gez

Doğa yürüyüşleri yap

Gece hayatını keşfet

AZERBAYCAN'DA NELER YAPILIR

Bakü’de Alev Kuleleri’ni gör

İçerişehir’de gez

Gobustan Milli Parkı’nı keşfet

Hazar Denizi kıyısında yürüyüş yap

Azeri mutfağını dene

Halı müzesini ziyaret et

Ateşgah Tapınağı’nı gör

Modern mimariyi keşfet

Alışveriş merkezlerini gez

Gece manzarasını izle

VİETNAM'DA NELER YAPILIR

Ha Long Bay’de tekne turu yap

Hanoi’de eski şehri gez

Sokak lezzetlerini dene

Ho Chi Minh City’yi keşfet

Pirinç tarlalarını gör

Tapınakları ziyaret et

Motosiklet turu yap

Pazarları gez

Plajlarda vakit geçir

Kültürel turlara katıl

ENDONEZYA'DA NELER YAPILIR

Bali’de plaj keyfi yap

Ubud’da doğayı keşfet

Tapınakları gez

Dalış ve sörf yap

Komodo Adası’nı ziyaret et

Spa ve masaj deneyimi yaşa

Yerel pazarlarda alışveriş yap

Gün batımını izle

Endonezya mutfağını dene

Volkan tırmanışı yap

TAYLAND'DA NELER YAPILIR

Bangkok’ta tapınakları gez

Phuket’te denize gir

Yüzen pazarlarda alışveriş yap

Phi Phi Adaları’nı keşfet

Tay mutfağını dene

Masaj yaptır

Gece pazarlarını gez

Dalış ve su sporları yap

Fil kamplarını ziyaret et

Tekne turlarına katıl

HİNDİSTAN'DA NELER YAPILIR

Tac Mahal’i ziyaret et

Jaipur’da sarayları gez

Varanasi’de Ganj Nehri’ni gör

Sokak yemeklerini dene

Tapınakları keşfet

Tren yolculuğu yap

Pazarları gez

Yoga ve meditasyon deneyimi yaşa

Renkli festivallere katıl

Kültürel turlara katıl