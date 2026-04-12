Azmak Nehri’nde bahar yoğunluğu: Tekneler peş peşe turda

Muğla’nın turizm noktalarından Akyaka Mahallesi’nde yer alan Azmak Nehri, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler bölgeye akın etti.

TEKNE TURLARINA YOĞUN TALEP

Nehir üzerinde düzenlenen tekne gezileri, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği aktivitelerin başında geldi. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, suyun berraklığı ve doğal güzellikler eşliğinde tur teknelerine yöneldi.

Artan talep nedeniyle turlar arka arkaya düzenlenirken, nehirde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

NEHİRDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Peş peşe hareket eden tekneler Azmak Nehri boyunca görsel bir hareketlilik oluşturdu. Ortaya çıkan manzara, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekti.

Bölgedeki işletmeciler, bahar aylarıyla birlikte artan ziyaretçi sayısından memnun olduklarını belirtti. Yoğunluğun yaz sezonuna doğru daha da artması bekleniyor.