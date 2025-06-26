Tatilde huzur arayanlara Türkiye’nin keşfedilmemiş sahilleri

Kalabalığı seven var, yalnızlığı tercih eden de.

Eğer siz de doğayla iç içe, sessiz ve keşfedilmemiş plajlarda denize girmek istiyorsanız, Türkiye’nin dört bir yanındaki az bilinen bu lokasyonlar tam size göre.

Bugüne kadar gözlerden uzak bu sahiller, sakin bir tatil arayanlara alternatif sunuyor.

Ancak editör uyarıyor!

Elbette bu saklı cennetlere ulaşmak kolay değil, çoğu noktaya varmak için özel araç gerekiyor ve yollar zaman zaman zorlu olabiliyor.

KÖMÜR LİMANI PLAJI - ÇANAKKALE

Gelibolu Yarımadası'nda, Fındıklı Köyü’nün ilerisinde yer alan Kömür Limanı, berrak denizi ve arkasındaki yoğun yeşil dokusuyla dikkat çekiyor.

Deniz tabanı net şekilde görülebiliyor.

Doğayla baş başa bir deneyim isteyenler için alternatif bir durak.

BOYABAĞI KOYU - İZMİR

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Boyabağı Koyu, popüler sahillerin dışında kalıyor.

Kösedere Köyü’nün hemen altında yer alan bu koy, doğal yapısını koruyor ve sakin atmosferiyle öne çıkıyor.

SAZAK KOYU - ANTALYA

Adrasan ile Olimpos arasında yer alan Sazak Koyu, doğallığını koruyan ender koylardan biri.

Sunduğu deniz ve doğa manzarasıyla dikkat çekiyor.

YAPRAKLI KOY PLAJI - MERSİN

Silifke ilçesinde bulunan Yapraklı Koy, turkuaz rengi ve serin sularıyla öne çıkıyor.

Henüz yoğun kalabalıklardan uzak olan bu plaj, doğal havuz görüntüsüne sahip.

GİDEROS KOYU - KASTAMONU

Bartın-İnebolu yolu üzerinde konumlanan Gideros Koyu, Karadeniz'in saklı kalmış doğal güzelliklerinden biri.

Ormanla çevrili yapısı ve sessizliğiyle öne çıkıyor.

KABAK KOYU - MUĞLA

Fethiye’deki Kabak Koyu, doğal yapısı ve berrak deniziyle farklı bir deneyim sunuyor.

Kamp alanlarıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

PHASELİS PLAJI - ANTALYA

Kemer ilçesindeki Phaselis Plajı, antik liman kalıntıları ve sakin deniziyle tarih ve doğayı bir araya getiriyor.

Giriş ücretli olup, doğal sit alanı olarak korunuyor.

DELİKLİ KOY - İZMİR

Çeşme ilçesindeki Delikli Koy, kayalık yapısı ve berrak suyu ile biliniyor.

Yıllardır doğal görünümünü büyük ölçüde koruması ile öne çıkıyor.

HİSARÖNÜ KOYU - MUĞLA

Marmaris'e bağlı Hisarönü Koyu, berrak suyu ve sessiz ortamıyla dikkat çekiyor.

Az bilinen yapısıyla dikkat çeken bu koy, şehir kalabalığından uzak bir tercih.

DOLUNGAZ KOYU - İZMİR

Karaburun’un kuzey kıyısında yer alan Dolungaz Koyu, sakinliğini koruyan bir bölge.

Kayalık çevresi, denizi izole bir alana dönüştürüyor.

PANAYIR İSKELESİ KOYU - KIRKLARELİ

Vize ilçesinde bulunan Panayır İskelesi Koyu, Karadeniz’in huzurlu noktalarından biri.

Yol koşulları nedeniyle fazla ziyaretçi almayan koy, doğallığını koruyor.

AKÇAKESE KÖYÜ PLAJI - İSTANBUL

İstanbul’a yakın tatil rotaları arasında yer alan Şile'deki Akçakese Köyü Plajı, geniş kumsalı ve dalgasız deniziyle ilgi çekiyor.

Sakinlik arayanlara özellikle hafta içi günler öneriliyor.

ÇAKRAZ PLAJI - BARTIN

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Çakraz Plajı, geniş kumluk alanı ve yavaş derinleşen yapısıyla dikkat çekiyor.

Karadeniz'de denize girmek isteyenler için sakin bir alternatif.

ARSUZ PLAJI - HATAY

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki bu plaj, merkezi konumuna rağmen doğal yapısını koruyor.

Sessiz zamanlarında huzur arayanlar için elverişli bir noktada bulunuyor.

İĞNEADA PLAJI - KIRKLARELİ

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yer alan İğneada Plajı, Karadeniz’in en uzun sahillerinden biri.

Geniş alanı ve çevresindeki orman dokusuyla şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için uygun bir seçenek.