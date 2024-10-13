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Özel Haber

Tekirdağ'da, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların Marmara Denizi ile bütünleştiği yerin adı Uçmakdere.

"Avdimio”, Uçmakdere Köyü'nün eski adı.

Uçmakdere Köyü'ndeki turizm işletmeleri ziyaretçilerle iç içe samimi ilişki yürütüyor.

Dingin ve huzurlu bir atmosferde, yeşil ve mavinin buluştuğu bir manzarada, mis gibi temiz havada ve güven içinde doğayla baş başa kalabiliyorsunuz.

Çevredeki gezi olanaklarına gelince…

Tekirdağ Kumbağ ve Uçmakdere merkezlerinden geçtikten sonra vardığımız bu köyün sahilinde denize girebilmek mümkün.

UÇMAKDERE'NİN YAKININDAKİ KÖY VE MERKEZLER

Sırasıyla Hoşköy ve Mürefte’ye giderek gezebilir ve oralarda da denize girebilirsiniz. Denizler halka açık ve hem kesintisiz hem de geniş bir sahili var.

O güzergahta Şarköy'e de ulaşmak mümkün. Sahiller halka açık, herhangi bir ücret ödeme zorunluluğu yok.

Bu gezileri kendi aracınızla da minibüslerle de yapabilirsiniz. Bu noktalarda yapılacak gezi de huzur veriyor.

DONDURMALARI AYRI GÜZEL

Dondurmaları çok lezzetli. Yiyecekler çok lezzetli ve fiyatlar uygun.

Yerel işletmelerde satılan ürünler taze, odun ateşinde pişen çaylar şahane.

En son olarak "çeşmelerinden su için ve köylülerle sohbet edin" derim ki ömrünüz uzasın.

Selimhan Güzeler / Muhabir