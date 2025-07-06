Tekirdağ’ın ayçiçeği tarlaları, yolcuları kendine çekiyor

Tekirdağ-Çanakkale, Tekirdağ-İstanbul ve çevre ilçeler arasındaki kara yolları boyunca uzanan ayçiçeği tarlaları, doğanın göz alıcı renkleriyle yolculuk yapanlara görsel bir şölen sunuyor.

Yoldan geçenler, sarı sarı açan ayçiçeklerinin oluşturduğu güzellik karşısında durup bu anları fotoğraflamaya çalışıyor. Bazı sürücüler ise tarlaların yanından geçerken manzarayı keyifle izliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, bölgede “gündöndü” veya “günebakan” olarak da anılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla kentin ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

"YOLCULAR GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİYOR"

Karaküçük, ayçiçeği tarlalarının Tekirdağ’a renk kattığını vurgulayarak, şunları söyledi:

Ayçiçeği tarlaları yolculara keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Kanola, lavanta ve ayçiçeği gibi çeşitler, insanları buraya çekiyor. Şehre gelen ziyaretçiler, bu rengarenk tarlalarda unutulmaz fotoğraflar çekiyor. Yol üzerindeki ayçiçeği tarlaları sürücülerin de ilgisini çekiyor. Burada güzel anılar biriktirip fotoğraf çektirmek için duruyorlar.

Ayrıca Karaküçük, ayçiçeği tarlalarının sadece tarımsal ürün sağlamakla kalmayıp, bölge turizmine de önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Tekirdağ’da kamyon şoförlüğü yapan Seyit Kaya ise ayçiçeği tarlalarının manzarasının kendisini etkilediğini, bu tarlalar arasında yolculuk yapmanın kendisi için ayrı bir keyif olduğunu ifade etti.