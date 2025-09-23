Tiflis’in kalbine yolculuk: Gezilecek yerler ve tadılması gereken lezzetler

Tarih, manzara ve lezzet bir arada...

Kura Nehri kıyısında kurulan Tiflis, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor.

Eski şehir dokusu ile modern kent mimarisini yan yana sunan başkent, ziyaretçilerine eşsiz deneyim yaşatıyor.

RENKLİ VE TARİHİ MEKANLAR

Dar sokaklar, renkli balkonlu evler ve kubbeli hamamlar, cam köprüler, sanat merkezleri ve canlı bulvarlarla iç içe geçiyor.

Tiflis, kısa bir şehir gezisinde bile görülecek noktaları, deneyimlenecek gelenekleri ve mutlaka tadılması gereken yemekleriyle kendine özgü bir bütünlük sunuyor.

İşte mutlaka görülmesi gereken yerler...

NARİKALA KALESİ

Şehrin en ikonik noktalarından Narikala Kalesi, Tiflis manzarasının en iyi izlendiği yer olarak öne çıkıyor.

Teleferikle çıkmak ya da yürüyerek tepeye ulaşmak mümkün.

Kartlis Deda (Gürcü Ana heykeli) ve botanik bahçesine uzanan rotalar, özellikle gün batımında unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

ABANOTUBANİ

Kentin kuruluş efsaneleriyle anılan Abanotubani, kubbeli yapıları ve sıcak su kaynaklarıyla tanınıyor.

Tarihi atmosferiyle ziyaretçileri etkileyen hamamlar, hem dinlenme hem de şifa arayışına cevap veriyor.

Ortak ya da özel odalarla farklı seçenekler bulunuyor; yoğun dönemlerde rezervasyon yaptırmak öneriliyor.

ESKİ ŞEHİR VE KURA NEHRİ

Taş döşeli dar sokaklar, renkli cepheli evler, kafeler ve el işi atölyeleriyle Eski Şehir yürüyüşleri keyifli hale geliyor.

Nehir kıyısındaki köprüler ve ışıklandırmalar akşamları şehre ayrı bir atmosfer katıyor.

BARIŞ KÖPRÜSÜ

Cam ve çelik tasarımıyla dikkat çeken Barış Köprüsü, Tiflis’in modern yüzünü yansıtıyor.

Köprüden hem nehir manzarası izleniyor hem de çevredeki galeriler ve kafelerle şehrin çağdaş kültürü keşfediliyor.

MTATSMİNDA TEPESİ VE FÜNİKÜLER

Funikülerle çıkılan Mtatsminda Tepesi, panoramik şehir manzarasının yanı sıra eğlence parkı ve kafeleriyle öne çıkıyor.

Yüksekten Tiflis’i görmek isteyenler için en cazip noktalardan biri oluyor.

DRY BRİDGE PAZARI

Antika ve el işi ürünleriyle tanınan Dry Bridge Pazarı, koleksiyon meraklıları ve otantik hatıra arayanlar için özel bir durak oluyor. Burada pazarlık kültürü dikkat çekiyor.

RUSTAVELİ BULVARI

Diğer duraklar Rustaveli Bulvarı’nda müzeler, tiyatrolar ve opera binası şehrin kültürel yaşamını yansıtıyor.

Botanik Bahçesi doğayla iç içe bir mola veriyor.

Mutlaka tadılması gereken lezzetler...

KHACHAPURİ

Gürcü mutfağının simgesi olan khachapuri, farklı bölgelerde farklı tariflerle hazırlanıyor.

En bilinen Adjaruli (Ajarian) khachapuri, tekne şeklindeki hamurun içinde eriyen peynir ve yumurtayla servis ediliyor.

KHİNKALİ

Baharatlı et suyuyla dolu khinkali, elle yeniyor. Doğru hazırlanmış khinkali, ilk ısırıkta içindeki suyu hissettiriyor.

MTSVADİ

Ateş üzerinde pişirilen et şişleri, Gürcü mutfağının paylaşımlık yemeklerinden biri.

Sokak tezgahlarında ve geleneksel lokantalarda sıkça bulunuyor.

PKHALİ, BADRİJANİ, LOBİO

Cevizli pkhali, közlenmiş badrijani ve fasulyeli lobio, Gürcü sofralarının vazgeçilmez mezeleri olarak öne çıkıyor.

CHURCHKHELA

Ceviz ve üzüm özünden yapılan churchkhela, hem atıştırmalık hem hediyelik olarak tercih ediliyor.