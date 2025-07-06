Tomara Şelalesi, yeni sezonda 200 bin ziyaretçi hedefliyor

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde yer alan Tomara Şelalesi, 40 ayrı kaynaktan çıkan suyun 15 metrelik yükseklikten dökülerek birleşmesiyle oluşuyor. Bu özelliğiyle yörede “Kırk Gözeler” olarak da anılan şelale, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

İl merkezine 130, ilçe merkezine ise yalnızca 14 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, 2001 yılında tabiat parkı ilan edildi. Ziyaretçilere doğayla baş başa zaman geçirme imkânı sunan bölgede bir de cam seyir terası yer alıyor.

CAM TERAS VE YÜRÜYÜŞ PARKURUNDA DOĞAYLA BULUŞMA

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı’nın işletmecisi Zeynep Kara, sezona yoğun bir ilgiyle başladıklarını belirterek, bu yılki hedeflerinin 200 bin ziyaretçiyi ağırlamak olduğunu söyledi. Kara, "Şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Ailelerin gün boyu vakit geçirebileceği bir ortam sunuyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği gibi hizmetlerin yanı sıra çocuk parkımız da var" dedi.

Ziyaretçilerin cam seyir terası sayesinde şelaleyi en etkileyici açıdan izleyebildiğini dile getiren Kara, “Kırk gözeden çıkan buz gibi su ve çevresindeki yemyeşil doğa, gelenlere adeta terapi etkisi yapıyor” ifadelerini kullandı.

"GEZİLİP GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR DOĞA HARİKASI"

Tomara’yı gezmeye gelen ziyaretçilerden Zeynep Ülkü ise şelalenin doğal güzelliğinden etkilendiğini belirterek, “Burası kesinlikle dünyada görülmesi gereken yerler arasında. Suyun sesi ve yeşillik insanın ruhunu dinlendiriyor. Bu güzelliklere hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.