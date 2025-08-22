Torosların zirvesinde gün batımı keyfi: Tahtalı Dağı’nda eşsiz deneyim

Antalya’nın panoramik şekilde izlenebildiği ender noktalardan biri olan Tahtalı Dağı, ziyaretçilere Akdeniz manzarası eşliğinde unutulmaz anlar sunuyor. Özellikle gün batımı saatlerinde, gökyüzünün mavisi, Torosların yeşili ve kızıllığın dansı eşsiz bir tablo oluşturuyor.

TELEFERİKLE ZİRVE YOLCULUĞU

Olympos Teleferik tarafından düzenlenen özel turlar kapsamında ziyaretçiler, 30 dakikalık bir yolculukla 2 bin 365 metre yüksekliğe ulaşıyor. Yolculuğun 10 dakikalık kısmı teleferikle gerçekleşirken, zirveye varıldığında deniz seviyesine göre sıcaklık farkı kimi zaman 20 dereceyi bulabiliyor.

GÜN BATIMI VE CANLI MÜZİK

Zirveye çıkan misafirler, gün batımının büyüleyici atmosferinde canlı müzik eşliğinde sunulan akşam yemeğinin keyfini çıkarıyor. Ayrıca, adrenalin tutkunları için yamaç paraşütü ya da bungee katapult gibi aktiviteler de sunuluyor.

10 BİN KİŞİ "GÜN BATIMI" TURLARINDA

Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, Tahtalı Dağı’nın denize en yakın yüksek zirvelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Nem durumuna bağlı olarak Alanya’dan Kaş’a kadar geniş bir manzarayı izlemek mümkün. Gün batımı ise apayrı bir güzellik sunuyor” dedi.

Culfa, bu yıl 150 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını, bunların 10 bininin yalnızca gün batımı turlarına katıldığını belirtti.