Tunceli’nin saklı güzelliği: Buyer Gölü doğaseverlerin yeni gözdesi

Sarp dağların arasında yer alan Tunceli, doğal zenginlikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaylaları, akarsuları, gölleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan kent, son yıllarda artan doğa sporları ve dağcılık faaliyetleriyle ziyaretçilerine keşif dolu rotalar sunuyor.

Pülümür ilçesinin 3 bin metre rakımlı zirvesinde yer alan Buyer Gölü, özellikle yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Sarıgül köyüne araçla gelen ziyaretçiler, buradan başladıkları yürüyüşle patikaları aşarak zirveye ulaşıyor. Yaklaşık 2 saat süren bu tırmanış, katılımcılara hem fiziksel bir mücadele hem de eşsiz doğa manzaraları sunuyor.

ZİRVEDE İLKBAHAR VE KIŞ AYNI ANDA

Zirveye varan doğaseverler, Buyer Gölü çevresinde hem ilkbaharın taze çiçeklerini hem de dağların doruklarındaki karları bir arada görmenin keyfini yaşıyor. Yürüyüş sırasında sıkça rastlanan yaban hayvanları ve doğanın sunduğu renkli manzaralar, fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler oluşturuyor.

"BU DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Doğaseverlerden Meltem Aydın, Tunceli’nin bakir doğasının etkileyici olduğunu belirterek şunları söyledi:

Buradaki bitki örtüsü, vahşi yaşam ve manzara, başka yerlerde kolay kolay bulunmaz. Buyer Gölü’ne ulaşmak kolay değil ama vardığınızda buna değdiğini hissediyorsunuz. Burayı ziyaret eden herkesin çevreye duyarlı davranması, çöp bırakmaması ve endemik bitkilere zarar vermemesi çok önemli. Bu güzellikleri gelecek kuşaklara ancak böyle aktarabiliriz.

Yıllardır tur organizasyonları düzenlediğini belirten Çiğdem Evin ise, Tunceli’nin doğasının giderek daha fazla kişi tarafından tanındığını vurguladı: