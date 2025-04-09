Turistik Diyarbakır Ekspresi yeni sezonuna 11 Nisan'da başlıyor

AA & Ensonhaber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kültür rotalarına yeni bir soluk getiren Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan'da yeniden yollara çıkacağını açıkladı. Ankara ile Diyarbakır arasında işleyecek bu özel tren, turizmi canlandırmayı ve şehirler arası etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Yeni sezon kapsamında 11 Nisan ile 25 Mayıs tarihleri arasında toplam 8 sefer planlanıyor. Tren, Ankara’dan her iki haftada bir cuma günleri kalkacak, Diyarbakır’dan ise pazar günleri dönüş yapacak. Böylece dört gidiş ve dört dönüş olmak üzere çift yönlü toplam sekiz sefer düzenlenecek.

RAYLARDA YOLCULUK DEĞİL, BİR KÜLTÜR DENEYİMİ

Turistik Diyarbakır Ekspresi, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçiyor. Yolculuk boyunca sunulan kültürel duraklar sayesinde tren, adeta raylar üzerinde bir kültür gezisine dönüşüyor. Bakan Uraloğlu, trenin Ankara’dan hareket ettikten sonra Malatya’da 3 saatlik bir mola vereceğini, bu sürede yolcuların Malatya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme şansı bulacaklarını belirtti.

Dönüş yolunda ise tren, Diyarbakır’dan yola çıktıktan sonra Elazığ’ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duraklama yapacak. Bu molalarda yolcular, sadece bir yerden bir yere seyahat etmekle kalmayıp, güzergâh üzerindeki şehirlerin kültürel mirasına da tanıklık edecek.

RAYLARLA ÖRÜLEN BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

"Turistik Diyarbakır Ekspresi, kültürle demiryolunu buluşturan özel bir proje" diyen Uraloğlu, bu seferlerin bölgesel turizm açısından büyük katkı sunduğuna dikkat çekti. Yolculuğun sadece bir varış noktası olmadığını vurgulayan Bakan, bu trenle yolculara seyahatin kendisini bir deneyime dönüştürme imkânı sunulduğunu belirtti.

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Anadolu’nun kalbinde kültür, tarih ve yolculuğu bir araya getirerek hem iç turizme hem de şehirler arası etkileşime yeni bir boyut kazandırıyor.